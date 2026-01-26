V minulosti jej pritom pomáhala vláda a medzi jej zákazníkov patrili veľké priemyselné podniky.
Ďalší známy slovenský výrobca sa dostal do vážnych problémov. Podtatranská firma Pyrobatys SK z Batizoviec, ktorá vyrábala protipožiarne dvere a sklenené steny, sa ocitla na pokraji krachu. Spoločnosť sa dlhodobo potýkala so stratami a postupne si vytvorila aj dlhy voči štátu. V minulosti jej pritom pomáhala vláda a medzi jej zákazníkov patrili veľké priemyselné podniky, napríklad automobilky či jadrové elektrárne, upozornil na to Denník E.
Firma funguje už len s poslednými zamestnancami
Návrh na vyhlásenie konkurzu podal ešte pred Vianocami daňový úrad a súd začiatkom januára začal konkurzné konanie. Firma dnes funguje už len v obmedzenom režime s niekoľkými poslednými zamestnancami.
Ešte počas pandémie mala spoločnosť približne tridsať zamestnancov a ročné výnosy na úrovni šesť až sedem miliónov eur. Zlom nastal v roku 2022, keď prudko vzrástli náklady. Tržby vtedy klesli na asi dva milióny eur a firma skončila v strate viac než 1,3 milióna eur. Situácia sa ďalej zhoršovala, kým v roku 2022 dosiahli tržby 1,5 milióna eur, v roku 2023 to bolo už len necelých 300-tisíc eur.
V roku 2023 síce výnosy stúpli na tri milióny eur a strata klesla na 155-tisíc eur, no ani to už nedokázalo firmu zachrániť pred konkurzom. V minulosti sa jej pritom po kríze v roku 2009 podarilo prežiť vďaka reštrukturalizácii. Účtovné závierky za obdobie od roku 2024 zatiaľ zverejnené nie sú.