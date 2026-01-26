Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 26. januára 2026 o 5:55
Čas čítania 0:36

Smogová situácia v Bratislave a okolí sa zhoršuje. SHMÚ upozorňuje na riziká pre deti, seniorov aj astmatikov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Smogová situácia v Bratislave a okolí sa zhoršuje. SHMÚ upozorňuje na riziká pre deti, seniorov aj astmatikov
Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Smogová situácia pre častice PM10 pretrváva aj v ďalších lokalitách na severe a východe Slovenska.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smog v Bratislave, Senci a Pezinku. Informuje o tom na svojom webe. Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 sa v nedeľu naďalej týka aj lokalít Jelšava, Oščadnica a Čadca.

Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM10 odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností.

Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavení organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.

25. januára 2026 o 10:50 Čas čítania 0:46 Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny Trump odhalil detaily zásahu USA vo Venezuele. Tvrdí, že rozhodla tajná zbraň, ktorá vyradila obranu krajiny
25. januára 2026 o 10:08 Čas čítania 0:54 Slovensko dostalo ponuku vstúpiť do Trumpovej Rady mieru. Ministerstvo ju momentálne vyhodnocuje Slovensko dostalo ponuku vstúpiť do Trumpovej Rady mieru. Ministerstvo ju momentálne vyhodnocuje
25. januára 2026 o 9:30 Čas čítania 0:42 Kauza vraždy Jána Kuciaka sa opäť vracia pred súd. Kočner sa tretíkrát postaví pred Špecializovaný trestný súd Kauza vraždy Jána Kuciaka sa opäť vracia pred súd. Kočner sa tretíkrát postaví pred Špecializovaný trestný súd
smog
Zdroj: TASR - Milan Kapusta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred 2 hodinami
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
včera o 08:48
Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu
Súd zakázal Borárosovi priblížiť sa k Jákliovej. Po jej smrti sa objavujú nové informácie a správy z telefónu
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
1
včera o 08:09
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
19. 1. 2026 16:49
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
1
včera o 06:55
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
2
20. 1. 2026 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Lifestyle news
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
pred 2 dňami
VIDEO: Harry Styles je späť! Vydáva nový klip k skladbe Aperture, očakávaný album už je za rohom
pred 2 dňami
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
pred 2 dňami
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
pred 2 dňami
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
pred 3 dňami
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 3 dňami
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 3 dňami
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 3 dňami
Slovensko Všetko
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
pred 38 minútami
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
V praxi však nejde o svojvoľné rozhodnutie zamestnávateľa, ale o postup presne určený zákonom.
SHMÚ vydal výstrahy pred dažďom. Platia vo viacerých okresoch
pred hodinou
SHMÚ vydal výstrahy pred dažďom. Platia vo viacerých okresoch
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
včera o 16:35
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
Nehoda influencerky Moniky Jákliovej má viacero nejasností. Rodina vylučuje prenasledovanie
včera o 15:59
Nehoda influencerky Moniky Jákliovej má viacero nejasností. Rodina vylučuje prenasledovanie
Jar 2026 má byť výnimočne príjemná. Meteorológovia hovoria o nadpriemerných teplotách v celej Európe
včera o 17:15
Jar 2026 má byť výnimočne príjemná. Meteorológovia hovoria o nadpriemerných teplotách v celej Európe
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
včera o 15:19
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Slovensko Všetko
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
pred 38 minútami
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
pred hodinou
SHMÚ vydal výstrahy pred dažďom. Platia vo viacerých okresoch
včera o 16:35
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
Ekonomika Všetko
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
pred 38 minútami
Zrážky zo mzdy v praxi: Čo vám môže zamestnávateľ strhnúť a prečo
20. 1. 2026 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zahraničie Všetko
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
pred 2 hodinami
Historický jackpot má majiteľa. Američan sa vzdal miliárd výmenou za okamžité peniaze
včera o 14:00
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
pred 2 dňami
V niektorých častiach USA môže klesnúť teplota na -45°C. Trump reaguje útokom na klimatológov

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
včera o 13:20
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Ako to celé funguje v praxi?
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
pred 4 dňami
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
20. 1. 2026 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia