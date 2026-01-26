Jednotlivé armády získavajú plusové body napríklad za to, ak majú k dispozícii jadrové zbrane alebo sú členom NATO.
- Zahraničný portál Global Firepower dlhodobo zostavuje rebríčky sily národných armád. V edícii na rok 2026 hodnotil vojenskú silu viac ako sto krajín.
- Autori rebríčka pri hodnotení posudzujú až 60 rozličných faktorov. Medzi nimi je napríklad celkový počet príslušníkov danej armády, rozpočet krajiny na obranu a jej priemyselné kapacity.
- Hodnotenie navyše ovplyvňujú aj geografické podmienky či nerastné bohatstvo. Jednotlivé armády získavajú plusové body aj za to, ak majú k dispozícii jadrové zbrane alebo sú členom NATO.
Širší kontext: Slovensko si v najnovšom rebríčku vojenskej sily polepšilo o dve priečky, keď v hodnotení za rok 2026 obsadilo 69. miesto zo 145 krajín, čo znamená zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku, kedy sa umiestnilo na 71. priečke. Mnohé krajiny však hlásia aj pokles. V TOP 10 sa to týka Veľkej Británie, ktorá klesla zo 6. na 8. pozíciu.
|1.
|Spojené štáty
|2.
|Rusko
|3.
|Čína
|4.
|India
|5.
|Južná Kórea
|6.
|Francúzsko
|7.
|Japonsko
|8.
|Spojené kráľovstvo
|9.
|Turecko
|10.
|Taliansko
|69.
|Slovensko
Ak ťa hodnotenie armád zaujalo, kompletný prehľadný rebríček krajín si môžeš pozrieť na tomto odkaze.
