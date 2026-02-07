Ikonická ružová kaviareň z Viedne na Slovensku neuspela.
Prevádzka rakúskej siete kaviarní Aïda na Slovensku oficiálne končí. Jej jedinú slovenskú prevádzku v obchodnom centre Nivy zatvárajú približne po roku fungovania. Informovali o tom Aktuality.
Kaviareň v nákupnom centre prevádzkovala slovenská franšíza značky, no podľa vyjadrení rakúskej centrálnej spoločnosti nesplnila očakávané štandardy kvality a prevádzkovania. Spoluprácu s miestnym partnerom ukončili a pobočka prestala oficiálne používať značku Aïda. Spor má údajne aj právnu rovinu, preto nezverejnili bližšie informácie.
