Krajinu ochromila energetická kríza, obchody zívajú prázdnotou a výpadky elektriny trvajú celé dni.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom, aby dôkladne zvážili nevyhnutnosť cestovania na Kubu. Rezort o aktuálnej bezpečnostnej situácii informuje na svojej webovej stránke.
Krajina momentálne čelí hlbokej energetickej a hospodárskej kríze, ktorá sa môže vzhľadom na vývoj v regióne ešte zhoršiť. Cestovatelia preto musia počítať s viacerými hrozbami.
Na čo sa musíte pripraviť?
- Bežné výpadky elektriny trvajú aj viac ako 24 hodín. Tieto odstávky obmedzujú aj mobilný signál a prístup na internet. Ministerstvo vám preto odporúča sledovať miestne médiá a udržiavať telefón neustále nabitý.
- V krajine chýbajú potraviny, pitná voda, palivo aj lieky. Zásoby obmedzili už aj hotely a reštaurácie. Verejná doprava vrátane taxíkov takmer nefunguje. Ak plánujete cestu mimo hlavného mesta, vezmite si so sebou zásoby jedla, vody a liekov na celú dĺžku pobytu.
- S výnimkou hotelov na Kube nikde nepoužijete platobnú kartu. Prineste si preto dostatočnú hotovosť na celý čas dovolenky.
- Zhoršujúca sa ekonomika zvyšuje mieru drobnej kriminality. Rezort odporúča, aby ste sa vyhýbali osamoteným miestam a nočným prechádzkam, a to aj v zdanlivo bezpečných štvrtiach.
V prípade núdze kontaktujte Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na nepretržitom telefónnom čísle +421 2 5978 5978.