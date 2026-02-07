Srí Lanka spúšťa nový vízový program pre digitálnych nomádov.
Srí Lanka chce prilákať ľudí pracujúcich na diaľku a spúšťa nový program pre digitálnych nomádov, ktorý umožní cudzincom žiť a pracovať v tropickej krajine dlhodobo. Informoval o tom portál Euronews.
Ostrov v Indickom oceáne, známy svojou exotickou prírodou a nižšími nákladmi na život, otvoril online vízový program pre tých, ktorí majú stabilný mesačný príjem. Srí Lanka tak reaguje na rastúci trend digitálneho nomádstva, ktorý sa posilnil po pandémii, a chce osloviť ľudí, ktorí chcú spojiť prácu s životným štýlom v exotickom prostredí.
Kedy máš nárok na vízum?
Musíš mať príjem aspoň 1 700 € mesačne (pri menej než dvoch deťoch), za každé ďalšie dieťa sa hranica zvýši o 425 €. Mať viac ako 18 rokov a pracovať výhradne pre klientov mimo Srí Lanky.
Ako požiadať o vízum?
Žiadosti uchádzači musia podať online cez web Department of Immigration and Emigration Srí Lanky. Vízum platí jeden rok a stojí 425 € na osobu. Každý rok sa však dá obnoviť. Držitelia víz sa taktiež musia zdržať politických či narušujúcich aktivít.