TASR
dnes 7. februára 2026 o 10:04
Čas čítania 0:39

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie. Advokát podáva sťažnosť

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažovania pandémie. Advokát podáva sťažnosť
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Trestné stíhanie inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka na začiatku roka 2023.

Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažmentu pandémie COVID-19. Informáciu poskytla Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne, ktorá prípad dozoruje.

„Uznesením vyšetrovateľky Policajného zboru zo dňa 28. januára 2026 bolo zastavené trestné stíhanie vedené pre nadúmrtia v súvislosti s pandémiou COVID-19, marením úlohy verejným činiteľom a trestným činom všeobecného ohrozenia,“ potvrdil Vlastimil Krokvička z trenčianskej prokuratúry.

Trestné stíhanie inicioval Maroš Žilinka

Portál aktuality.sk, ktorý v piatok o aktuálnom stave konania informoval, cituje aj vyjadrenie advokáta Petra Weisa, jedného z tých, ktorí v súvislosti s manažovaním pandémie podali trestné oznámenie. Na stránke svojej advokátskej kancelárie Weis informuje o doručenom uznesení o zastavení trestného stíhania, ktoré je odôvodnené tým, že zodpovedné orgány vykonali všetky opatrenia s ohľadom na informácie, vedomosti a skúsenosti v reálnom čase s dôrazom na ochranu zdravia a života ľudí. „Voči uzneseniu podávam sťažnosť,“ informuje advokát na webe.

Trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie pri manažmente pandémie, ktorý mohol spôsobiť neodôvodnene zvýšenú úmrtnosť, inicioval generálny prokurátor Maroš Žilinka na začiatku roka 2023.

Návštevníci lyžiarskeho strediska Jasná – Chopok-sever v Nízkych Tatrách počas vianočných sviatkov absolvujú testovanie na ochorenie covid-19 26. decembra 2020.
Návštevníci lyžiarskeho strediska Jasná – Chopok-sever v Nízkych Tatrách počas vianočných sviatkov absolvujú testovanie na ochorenie covid-19 26. decembra 2020. Zdroj: TASR/Ján Krošlák
