ŠVPS vydala zákaz konzumácie rýb z rieky Slaná.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) upozorňuje verejnosť, aby nekonzumovala ryby z rieky Slaná na juhu východného Slovenska.
RVPS Rožňava a Rimavská Sobota sledujú obsah chemických prvkov v rybách z rieky Slaná, najmä arzénu, ortuti, olova, kadmia, niklu a uránu-238.
Od februára 2022, keď začalo vytekanie banských vôd zo železorudnej bane Siderit v Nižnej Slanej, sa koncentrácie arzénu vo svalovine rýb zvýšili.
„Zároveň boli v roku 2025 prijaté opatrenia aj na odstavnom ramene rieky Slaná – Indiánskom jazere, kde boli u rýb vo veku 1 až 2 roky zistené hodnoty arzénu“, píše ŠVPS.
ŠVPS preto požiadala NPPC-VÚP o posúdenie zdravotného rizika. Dlhodobý príjem arzénu môže spôsobiť vážne zdravotné problémy vrátane niektorých foriem rakoviny.
Na základe dostupných laboratórnych výsledkov platia na určených úsekoch rieky opatrenia: zákaz konzumácie ulovených rýb a povolený je len rybolov „chyť a pusť“.