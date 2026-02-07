Overené rady, ako efektívne skoncovať s prázdnou peňaženkou pred výplatou a začať si budovať rezervu pomocou jednoduchých zmien v každodenných výdavkoch.
V čase slabého rastu slovenskej ekonomiky a konsolidácie verejných financií čoraz viac ľudí hľadá spôsoby, ako lepšie hospodáriť s peniazmi. Jedným z prístupov môže byť tzv. finančný minimalizmus. Jeho cieľom je získať väčšiu kontrolu nad osobným rozpočtom a vytvoriť priestor na finančné rezervy či investovanie, priblížila Linda Gáliková zo spoločnosti Finax.
„Zmyslom tohto prístupu je upriamiť pozornosť na to, čo nám skutočne dáva hodnotu, a odstrániť výdavky, ktoré nám neprinášajú osoh alebo sú výsledkom neuváženého míňania stimulovaného reklamou alebo sociálnymi sieťami. Cieľom je presunúť výdavky od impulzívnych nákupov k vedomej a plánovanej spotrebe s vyššou subjektívnou hodnotou pre človeka,“ vysvetlila Gáliková.
Prvým krokom je uvedomenie si týchto výdavkov a ich následná rozumná redukcia. Ak napríklad niekto mesačne míňa na jedlo v reštauráciách 100 eur, na kávu v kaviarni ďalších 60 eur a na oblečenie 40 eur, znamená to, že 200 eur mesačne minie na veci, ktoré nevyhnutne nepotrebuje, upozornila odborníčka. „V zmysle minimalistického prístupu by sme mali tieto výdavky znížiť o polovicu, čím by sme v modelovom príklade dosiahli mesačnú úsporu sto eur,“ vyčíslila.
Po 30 rokoch v ETF fonde môžeš mať 80-tisíc eur
Výhodou tohto princípu je podľa nej aj to, že umožní nájsť v osobnom rozpočte peniaze, ktoré často chýbajú na tvorbu finančnej rezervy alebo investovanie. „Takýto prístup prirodzene zvyšuje disponibilný kapitál, ktorý môže byť následne zainvestovaný, namiesto toho, aby sa minul na impulzívne nákupy. Ak by sme vďaka nemu ušetrili napríklad 100 eur mesačne, ktoré by sme zainvestovali do indexových ETF fondov, po 30 rokoch by sme dnešnou optikou získali 80.000 eur. Viac ako polovica výslednej sumy je pritom tvorená výnosmi z investovania a nie samotnými vkladmi,“ priblížila Gáliková.
Minimalistický prístup k výdavkom tak podľa nej neprináša len krátkodobú úsporu, ale aj vyššiu finančnú stabilitu do budúcnosti. Znamená viac priestoru na zvládnutie neočakávaných udalostí, menší stres spojený s peniazmi a systematické budovanie majetku. „V čase spomaľovania ekonomiky a opatrnej spotreby domácností sa finančný minimalizmus javí ako jeden z praktických nástrojov, ako si udržať kontrolu nad osobnými financiami bez výrazného znižovania životnej úrovne,“ doplnila odborníčka.