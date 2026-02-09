Ocenenia si firmy na Slovensku prevzali už 14 raz.
Do ankety Najzamestnávateľ 2025 bolo nominovaných 300 spoločností, z ktorých vzniklo 177 finalistov. V ankete hlasovalo 56-tisíc ľudí a spolu s hodnotením odbornej poroty vznikli rebríčky s 11 kategóriami, informuje magazín Almacareer.
Aké sú najčastejšie dôvody pre ktoré hlasujúci v ankete zvolili svojho favorita ?
Zoznam „Najzamestnávateľ 2025“ v rôznych kategóriách:
