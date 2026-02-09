Prípadom sa zaoberá polícia.
Dnes ráno (9. februára) zasahovali na Prístavnej ulici v Bratislave záchranné zložky. Na mieste našli nehybné telo muža bez známok života. Jeho totožnosť nie je známa.
Podľa informácií tvnoviny obhliadajúci lekár nariadil súdnu pitvu a nevylúčil cudzie zavinenie.
