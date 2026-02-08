Slovensko čaká výrazná zmena počasia.
Podľa najnovších predpovedí nás ešte táto zima neopustila. V nasledujúcich dňoch sa priprav nielen na mrazy, ale aj na sneženie, ktoré môže zasiahnuť aj nížiny. Informuje o tom portál Imeteo.
Chladný vzduch k nám prúdi zo severovýchodu. Dnes (8. februára) sneží najmä na severe krajiny, zatiaľ čo inde sa výrazne ochladzuje. Počasie zostane chladné až do utorka, potom sa očakáva oteplenie vďaka prúdeniu teplejšieho vzduchu zo západu.
Zaujímavý vývoj nás však čaká na konci budúceho týždňa, keď by do Európy mohli prenikať ďalšie studené masy vzduchu. Klimatické modely naznačujú, že zima sa môže vrátiť práve okolo Valentína, so snehom a mrazmi aj v nížinách. Teploty v niektorých regiónoch môžu klesnúť aj pod -10 °C.