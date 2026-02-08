Dovolenkári sa zrejme nakazili v hotelových reštauráciách.
Podľa dostupných informácií na Kapverdských ostrovoch na salmonelózu a bacilovú červienku ochorelo viac ako sto turistov, prevažne z Európy. Táto nákaza si vyžiadala aj ľudské životy, informuje britský portál Mirror. Obe ochorenia majú podobný priebeh. Sprevádzajú ich silné hnačky, nevoľnosť, bolesti brucha a výrazné oslabenie organizmu.
Odborníci predpokladajú, že nákazu spôsobili kontaminované potraviny a nápoje, ktoré turisti konzumovali v hoteloch a reštauráciách. Úrady doposiaľ potvrdili šesť úmrtí.
Britské úrady v reakcii na situáciu vydali oficiálne upozornenie pre ľudí plánujúcich cestu na Kapverdské ostrovy. Odborníci odporúčajú zvýšenú opatrnosť najmä pri stravovaní.
Cestovateľom radia konzumovať výhradne tepelne upravené a stále horúce jedlá a piť len balenú vodu. Vyhýbať sa ovociu, zeleninovým šalátom či nápojom s ľadom, ktoré mohli byť pripravené z kontaminovanej vody.