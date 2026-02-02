Predmetom ponukového konania je stavba s príslušenstvom a pozemky s celkovou rozlohou viac ako 800 m².
Okresný úrad v Banskej Bystrici vyhlásil osobitné ponukové konanie na predaj štátneho majetku. Predmetom predaja je stavba so súpisným číslom 29 spolu s priľahlými pozemkami. Ak hľadáte investičnú príležitosť alebo nehnuteľnosť v tejto lokalite, máte 10 pracovných dní na predloženie svojej ponuky, informuje ministerstvo financií na svojom webe.
Všetky nehnuteľnosti predávajú v podiele 1/1 a sú zapísané na liste vlastníctva č. 118:
- Stavba (súp. č. 29): Nachádza sa na parcele č. 115 a jej súčasťou je aj vodovodná prípojka.
- Pozemok (parcela č. 115): Zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 475 m².
- Pozemok (parcela č. 116): Záhrada s výmerou 348 m².
Ako sa zapojiť do súťaže?
Záujemcovia musia doručiť svoje písomné cenové ponuky v zalepenej obálke. Aby bola vaša ponuka akceptovaná, musí spĺňať tieto náležitosti:
- Označenie: Obálku výrazne označte značkou uvedenou v názve ponuky v registri majetku štátu.
- Cena: Musí byť vyjadrená pevnou sumou v eurách.
- Adresa doručenia: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
- Termín: Ponuku doručte najneskôr do 10 pracovných dní od uverejnenia ponuky (lehota začína plynúť deň po zverejnení).
Správca majetku upozorňuje, že z konania vylúči ponuky spriaznených osôb a vyhradzuje si právo celé ponukové konanie zrušiť.
Potrebujete viac informácií? Do znaleckého posudku môžete nahliadnuť priamo v budove Okresného úradu v Banskej Bystrici u Mgr. Orbanovej. Informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 048/4306303.