Každý z výhercov si odniesol 100-tisíc eur.
V hre Všetko alebo nič traja Slováci počas štyroch dní vyhrali 100-tisíc eur. K výhre sa každý dopracoval inou stratégiou, informuje Tipos a STVR.
Vo štvrtok (5. 2.) putovala výhra do Trenčianskeho kraja, kde hráč stavil na vlastné čísla a trafil všetky.
V piatok (6. 2.) si 100-tisíc odniesol hráč z Košického kraja, ktorý vsadil na náhodné čísla.
V nedeľu (8. 2.) sa hlavná výhra vrátila na západ, do Bratislavského kraja, kde šťastlivec stavil na vlastné čísla a trafil všetky pri jednom z dvanástich ťahov.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
