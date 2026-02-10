Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 10. februára 2026 o 9:29
Čas čítania 1:04

Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 9. februára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 31. januára 2026 a neuhradili ho do 5. februára 2026.

9. februára 2026 o 17:28 Čas čítania 1:00 Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu? Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 12. februára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 8. týždni 2026, neobjavia.

Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.

Kto patrí do zoznamu dlžníkov?

Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Automobilové novinky
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:28
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
dnes o 06:28
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
pred 2 dňami
Vlastníš BMW, Mercedes alebo motorku Honda? Inšpekcia pri niektorých modeloch zistila technické problémy a nedostatky
Vlastníš BMW, Mercedes alebo motorku Honda? Inšpekcia pri niektorých modeloch zistila technické problémy a nedostatky
včera o 13:44
Tri jackpoty za štyri dni. Trojica Slovákov si odniesla domov hlavnú výhru
Tri jackpoty za štyri dni. Trojica Slovákov si odniesla domov hlavnú výhru
včera o 17:28
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
včera o 09:28
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
1
pred 2 dňami
Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
včera o 17:28
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
Pomoc pre jednorodičov od ministerstva práce: Ako sa prihlásiť do nového programu?
včera o 13:44
Tri jackpoty za štyri dni. Trojica Slovákov si odniesla domov hlavnú výhru
Tri jackpoty za štyri dni. Trojica Slovákov si odniesla domov hlavnú výhru
4. 2. 2026 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
4. 2. 2026 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
1
3. 2. 2026 9:20
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
1
pred 2 dňami
Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
Lifestyle news
Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
pred 36 minútami
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
pred hodinou
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
pred 2 hodinami
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
včera o 15:40
Astronauti si budú môcť brať telefóny na vesmírne misie. NASA prichádza s nečakanou zmenou
včera o 15:29
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
včera o 14:40
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
včera o 13:37
Marko Damian prichádza s novým albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
včera o 11:58
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
včera o 11:13
Automobilové novinky Všetko
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
30. 1. 2026 8:50
Prečo niektorým domácnostiam neprišla energopomoc? Ministerka Saková má vysvetlenie
Podľa nej ide o 1 až 1,5 %, nie o desať percent, ako sa objavilo v niektorých médiách.
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
29. 1. 2026 10:48
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
KALKULAČKA: Na štátnych dlhopisoch môžeš zarobiť aj ty. Pozri si, o koľko si vieš prilepšiť
3. 2. 2026 12:04
KALKULAČKA: Na štátnych dlhopisoch môžeš zarobiť aj ty. Pozri si, o koľko si vieš prilepšiť
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
30. 1. 2026 7:47
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
29. 1. 2026 11:59
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
1
29. 1. 2026 8:22
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Slovensko Všetko
VIDEO: Kolobežkár sa preháňal na D1. Jeho nezodpovednú jazdu zachytila policajná kamera
pred hodinou
VIDEO: Kolobežkár sa preháňal na D1. Jeho nezodpovednú jazdu zachytila policajná kamera
pred 2 hodinami
Jeffrey Epstein označil Miroslava Lajčáka ako „núdzový kontakt v prípade problémov“
včera o 14:58
Prieskum: SaS by zostala mimo parlamentu. Demokrati dobiehajú Hlas-SD
Zahraničie Všetko
Najbližšia spolupracovníčka Epsteina chce odhaliť „nefiltrovanú pravdu“. Od Trumpa však žiada milosť
pred 3 hodinami
Najbližšia spolupracovníčka Epsteina chce odhaliť „nefiltrovanú pravdu“. Od Trumpa však žiada milosť
včera o 19:01
Červený delfín: Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečná hra, ktorá cieli na deti
pred 2 dňami
V obľúbenej dovolenkovej destinácii vypukla epidémia salmonelózy a bacilovej červienky. Hlásia prvé obete
Ekonomika Všetko
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
dnes o 06:28
Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
včera o 12:59
Slovensko spoznalo top zamestnávateľov roka 2025. Je medzi nimi aj ten tvoj ?
včera o 10:17
Na Slovensku chcú postaviť nový závod. Prinesie prácu pre stovky ľudí

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
4. 2. 2026 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
4. 2. 2026 13:13
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
4. 2. 2026 5:43
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
3. 2. 2026 13:30
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia