Celý projekt je financovaný z eurofondov.
Štát odštartoval začiatkom februára projekt pomoci jednorodičom, samoživiteľom či osamelým rodičom. Ide o dvojročný pilotný projekt, ktorý bude celý financovaný z eurofondov.
Za prvý týždeň sa do programu prihlásilo 230 klientov a prejavilo záujem o pomoc jednorodičom. Informoval o tom v pondelok na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Partnermi ministerstva práce v rámci programu sú mimovládne organizácie Jeden rodič, My mamy a Centrum Slniečko, ako aj rezortný Inštitút pre výskum práce a rodiny. Štát podľa ministra preberá do svojho systému know-how mimovládnych organizácií, ktoré sa tejto problematike venujú.
Záujemci sa musia prihlásiť sami
Podľa Tomáša je potrebné, aby sa jednorodič do programu prihlasoval dobrovoľne. „Chceme vidieť, že prejaví záujem o túto pomoc sám. Jednorodiča ešte preveríme, aby sme predišli akýmkoľvek špekuláciám, respektíve akémukoľvek zneužívaniu tohto programu,“ povedal minister. Po prihlásení zaradia jednorodiča do programu vždy v nasledujúcom mesiaci.
Po registrácii je potrebné si na tej istej stránke zažiadať o pomoc.
Neúplné rodiny patria k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, čo sa týka chudoby i sociálneho vylúčenia. Podľa Štatistického úradu SR osamelých rodín s nazaopatrenými deťmi je na Slovensku približne 180 000.
„Ešte viac toto číslo spresňuje európske štatistické zisťovanie, tzv. EU SILC, ktorý hovorí, že skutočných jednorodičovských domácností máme okolo 31 000. To sú jednorodičovské domácnosti, ktoré už nemajú doma nikoho iného, ani babku, dedka alebo iných príbuzných alebo blízkych ľudí,“ podotkol Tomáš.
Až takmer 38 % týchto domácností je takisto ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Táto skupina obyvateľstva si podľa ministra preto vyžaduje koncentrovanú a špeciálnu pomoc.