Levickí policajti našli vo štvrtok ráno v byte na ulici Boženy Slančíkovej Timravy dve osoby bez známok života.
Polícia našla vo štvrtok 12. februára v ranných hodinách dve telá bez známok života v byte na ulici Boženy Slančíkovej Timravy v Leviciach. Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony, aby zistili presné príčiny a okolnosti tejto tragédie. Po čine zadržali podozrivú osobu.
Podľa informácií TV Markíza čin prišiel na policajnú stanicu oznámiť muž, ktorý im oznámil, že sa stalo niečo strašné. Polícia na mieste činu našla dobodanú matku s 11-ročnou dcérou. Mŕtvy bol aj pes. Zadržali bývalého druha zavraždenej matky.
11. februára 2026 o 8:19 Čas čítania 0:46 Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
9. februára 2026 o 9:28 Čas čítania 1:04 Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“