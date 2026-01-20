Zistite, ako sa vyhnete zbytočným pokutám a kedy presne musíte doručiť čestné vyhlásenie, aby ste si zabezpečili sociálne poistenie.
Od januára 2026 platia nové pravidlá pre SZČO bez živnostenského oprávnenia (napr. spisovatelia, herci, hudobníci). Ak patríte do tejto skupiny, musíte Sociálnej poisťovni (SP) sami nahlasovať, kedy začínate alebo končíte s prácou, informuje sociálna poisťovňa na svojom webe.
Kľúčové termíny:
- Do 8 dní: Lehota na nahlásenie začiatku alebo konca činnosti.
- Do 1. júla 2026: Termín pre „staršie“ SZČO (tzv. prechodové) na podanie čestného vyhlásenia, aby im poistenie plynule pokračovalo alebo vzniklo.
Do ktorej skupiny patríte?
- 1. Začínajúca SZČO (v posledných 5 rokoch ste túto prácu nerobili) - Pošlite SP „Čestné vyhlásenie o vykonávaní činnosti“ do 8 dní od začiatku práce. Poistenie vám vznikne až od 1. dňa 6. mesiaca po tom, čo ste začali pracovať (alebo podali vyhlásenie). Získate tak pár mesiacov „odklad“.
- 2. Prechodová SZČO (túto prácu už robíte alebo ste robili v posledných 5 rokoch). Musíte doručiť čestné vyhlásenie najneskôr do 1. júla 2026. Ak vyhlásenie podáte, poistenie vám od 1. júla vznikne (ak ste ho doteraz nemali) alebo bude pokračovať (ak ste ho už platili).
Sociálna poisťovňa pripravila dva vzory tlačív: o vykonávaní a o nevykonávaní činnosti. Nájdete ich na webe SP alebo na portáli slovensko.sk.
Môžete ich doručiť tromi spôsobmi:
- Elektronicky cez slovensko.sk (potrebujete občiansky s čipom).
- Poštou do pobočky podľa miesta vášho trvalého bydliska.
- Osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.
Ak prácu ukončíte, nezabudnite to oznámiť do 8 dní, inak vám poisťovňa môže naďalej predpisovať poistné.
20. januára 2026 o 11:39 Čas čítania 0:33 KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
20. januára 2026 o 10:58 Čas čítania 0:30 SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C