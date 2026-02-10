Ide o pomerne masívny a aktívny zosuv pôdy, ktorý ohrozuje školu.
Mesto Prešov po zosuve svahu na Vodárenskej ulici pri Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Prešove vyhlásilo v utorok mimoriadnu situáciu. Informoval o tom hovorca mesta Michal Hudák.
K zosuvu svahu došlo podľa jeho slov v areáli objektu Školy umeleckého priemyslu Prešov.
„Vlastníkom pozemku a objektu, pri ktorom došlo k zosuvu svahu, je Prešovský samosprávny kraj a správcom je ŠUP Prešov. Zosuv v tejto lokalite nie je súčasťou zosuvného územia na Šalgovíku, o ktorom bola verejnosť informovaná v priebehu posledných týždňov,“ tvrdí Hudák.
Ide o pomerne masívny zosuv pôdy
Ako doplnil, po prvotnej obhliadke bolo zistené a konštatované, že ide o pomerne masívny a aktívny zosuv pôdy, ktorý bezprostredne a priamo ohrozuje objekt, ktorý je súčasťou školy.
„Následne bol na miesto udalosti privolaný aj zástupca Okresného úradu Prešov, odboru krízového riadenia, ktorý taktiež skonštatoval, že sú naplnené všetky atribúty na vyhlásenie mimoriadnej situácie,“ vysvetlil Hudák.
Na základe týchto skutočností bola v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov primátorom Prešova vyhlásená mimoriadna situácia na území mesta. Zosuv bezprostredne ohrozuje objekt, ktorý je súčasťou školy a pretrváva vysoké riziko ďalšieho zosuvu a deformácií svahu.
„V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie boli zadané konkrétne príkazy a úlohy, ktoré musí vlastník a správca majetku naplniť. Aktuálne sú vykonávané všetky potrebné úkony za účelom stabilizácie svahu a odstránenia následkov zosuvu svahu, ktoré priamo ohrozujú objekt školy,“ dodal Hudák.