TASR
dnes 10. februára 2026 o 19:02
Čas čítania 1:06

Tieto pracovné pozície sú na Slovensku čoraz žiadanejšie: Odborníci na AI či robotiku si môžu zarobiť aj viac ako 4 000 eur

Tieto pracovné pozície sú na Slovensku čoraz žiadanejšie: Odborníci na AI či robotiku si môžu zarobiť aj viac ako 4 000 eur
Zdroj: Pexels/ThisIsEngineering

Nástup umelej inteligencie a automatizácie mení slovenský trh práce.

Nástup nových technológií, umelej inteligencie a iniciatív udržateľnosti zvyšuje dopyt po špecializovaných pracovných pozíciách naprieč odvetviami. Firmy podľa prieskumu personálnych agentúr Grafton Recruitment a Gi Group hľadajú odborníkov, ktorí dokážu prepojiť technické znalosti so strategickými a analytickými schopnosťami, pričom nové roly sa objavujú aj mimo Bratislavy.

„Prakticky všetky odvetvia dnes čelia zásadnej transformácii, vďaka ktorej sa objavuje mnoho nových príležitostí. Spoločným menovateľom väčšiny z nich je ich technické zameranie,“ uviedla marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba. Zároveň poukázala na nedostatok kandidátov s relevantným vzdelaním a skúsenosťami.

Zmeny v skladbe a náplni pracovných pozícií sú podľa prieskumu výrazné aj v IT sektore

Vo výrobe a priemysle sa podľa prieskumu čoraz častejšie objavujú pozície programátorov robotov, analytikov výrobných dát či špecialistov a inžinierov automatizácie. Pri automatizačných pozíciách uviedli autori prieskumu mzdové rozpätie v Bratislave a Trnave 2500 až 3500 eur, v Nitre 2400 až 3100 eur. Na východe Slovenska mzdy podľa nich neklesajú pod 1800 eur, horná hranica sa pohybuje medzi 2200 a 2300 eurami.

4. februára 2026 o 14:00 Čas čítania 4:09 „Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend „Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend

Zmeny v skladbe a náplni pracovných pozícií sú podľa prieskumu výrazné aj v IT. Vývojár softvéru pre AI alebo strojové učenie môže podľa zistení v Bratislave a Trnave očakávať mzdu 2900 až 4500 eur, v Žiline, Nitre a Košiciach 2700 až 4200 eur a v Prešove 2400 až 3700 eur. Inžinier kyberbezpečnosti má podľa prieskumu najvyššie ohodnotenie v Bratislave v rozpätí 3200 až 4000 eur, v Trnave 3000 až 4000 eur a v Prešove 2500 až 3500 eur.

Podľa Kouby budú v najbližších rokoch kľúčové schopnosti firiem reagovať na technologické a udržateľné trendy. „Firmy, ktoré dokážu rýchlo adaptovať svoje pracovné sily na digitálne a udržateľné zmeny, budú jednoznačne konkurencieschopnejšie,“ dodala.

Zdroj: Pexels/ThisIsEngineering
8. februára 2026 o 14:09 Čas čítania 0:24 Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity
4. februára 2026 o 11:10 Čas čítania 0:18 Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
4. februára 2026 o 12:49 Čas čítania 1:03 REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
