Predmetom ponukového konania je stavba.
Okresný úrad v Banskej Bystrici vyhlásil osobitné ponukové konanie na predaj štátneho majetku – rodinného domu v obci Polomka, ktorého suma v dražbe začína na 4 080 eur.
Predmetom predaja je rodinný dom so súpisným číslom 539. Ak hľadáš zaujímavú investičnú príležitosť, máš na predloženie svojej ponuky 10 pracovných dní, tvrdí ministerstvo financií na svojom webe.
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 2256.
Ako sa zapojiť?
Záujemcovia musia predložiť svoje cenové ponuky písomne v uzavretej obálke. Aby bola vaša ponuka prijatá, musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
- Obálku výrazne označ značkou uvedenou v názve ponuky v registri majetku štátu.
- Cena musí byť vyjadrená sumou v eurách.
- Adresa doručenia: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
- Termín: Ponuku doruč najneskôr do 10 pracovných dní od uverejnenia ponuky (lehota začína plynúť deň po zverejnení).
- Správca majetku upozorňuje, že z konania vylúči ponuky spriaznených osôb a vyhradzuje si právo celé ponukové konanie zrušiť.
Potrebuješ viac informácií? Do znaleckého posudku môžeš nahliadnuť priamo v budove Okresného úradu v Banskej Bystrici u Ing. Hradeckej. Informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 048/4306 304 či maili [email protected].