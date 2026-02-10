IKEA vyzýva zákazníkov na vrátenie vybraných modelov nástenných lámp NYMÅNE.
IKEA vyzýva všetkých zákazníkov, aby prestali používať lampy NYMÅNE. Chyba je v nedostatočnej izolácii vodičov. Pri poškodení kábla môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
Postihnuté výrobky je možné identifikovať podľa dátumovej pečiatky a čísla dodávateľa:
NYMÅNE, nástenná lampa, biela, č. výrobku: 203.569.09
NYMÅNE, nástenná lampa, antracitová, č. výrobku: 504.152.24
NYMÅNE, nástenná lampa dvojitá, biela, č. výrobku: 204.286.47
„Dotknuté dátumové pečiatky (RRTT): Od dátumovej pečiatky 2217 po 2550 a s číslom dodávateľa 23241. Na výrobky s dátumovými pečiatkami pred 2217 a po 2550 alebo s iným číslom dodávateľa sa toto oznámenie o stiahnutí z predaja nevzťahuje,“ uvádza spoločnosť IKEA vo svojom vyhlásení.
IKEA upozorňuje zákazníkov, ktorí si zakúpili lampy, aby ich okamžite prestali používať a priniesli do obchodného domu IKEA, kde im bude vrátená celá suma. Doklad o zaplatení nie je potrebný.
Ďalej pripomínajú, že pred akoukoľvek manipuláciou s lampou je potrebné najprv odpojiť napájací kábel zo zásuvky.