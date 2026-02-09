Spočiatku pôsobí výzva nevinne.
Na internete sa v posledných dňoch objavila nová nebezpečná výzva s názvom Červený delfín. Hra sa šíri najmä prostredníctvom sociálnych sietí TikTok a Instagram a cieli predovšetkým na deti. Prostredníctvom manipulácie ich nabáda k plneniu postupne nebezpečnejších úloh. Informoval o tom portál Idnes.
Spočiatku pôsobí výzva nevinne. Dieťa dostane krátke video s jednoduchým zadaním. Úlohy sa však časom stupňujú a menia sa na psychický nátlak. „Nasleduje emocionálne vydieranie a vyvolávanie strachu,“ vysvetľuje pre Idnes odborník na kyberbezpečnosť Miroslav Lujka. Podľa neho ide o obdobu známej hry Modrá veľryba, ktorá sa šírila ešte v roku 2017.
Súčasťou hry sú aj odmeny a časové odpočty, ktoré majú deti motivovať v plnení úloh. Odborníci varujú, že v neskorších fázach môže dôjsť aj k vydieraniu hrozbami fyzického násilia, napríklad voči blízkym osobám. Deti navyše často útočníkom prezradia osobné údaje. „Tlak vytvára pocit, že z výzvy nie je možné uniknúť,“ dodáva Vokrouhlíková z organizácie CZ.NIC pre Idnes.
Odborníci v Českej republike sa s hrou Červený delfín stretávajú od januára tohto roka. „Momentálne evidujeme desiatky hlásení, šírenie je však zatiaľ len v počiatočnej fáze,“ tvrdí Vokrouhlíková. Polícia zatiaľ neeviduje žiadny konkrétny prípad spojený s touto výzvou.