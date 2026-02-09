Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 9. februára 2026 o 19:01
Čas čítania 0:46

Červený delfín: Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečná hra, ktorá cieli na deti

Červený delfín: Na sociálnych sieťach sa šíri nebezpečná hra, ktorá cieli na deti
Zdroj: Freepik

Spočiatku pôsobí výzva nevinne.

Na internete sa v posledných dňoch objavila nová nebezpečná výzva s názvom Červený delfín. Hra sa šíri najmä prostredníctvom sociálnych sietí TikTok a Instagram a cieli predovšetkým na deti. Prostredníctvom manipulácie ich nabáda k plneniu postupne nebezpečnejších úloh. Informoval o tom portál Idnes.

Spočiatku pôsobí výzva nevinne. Dieťa dostane krátke video s jednoduchým zadaním. Úlohy sa však časom stupňujú a menia sa na psychický nátlak. „Nasleduje emocionálne vydieranie a vyvolávanie strachu,“ vysvetľuje pre Idnes odborník na kyberbezpečnosť Miroslav Lujka. Podľa neho ide o obdobu známej hry Modrá veľryba, ktorá sa šírila ešte v roku 2017.

Súčasťou hry sú odmeny

Súčasťou hry sú aj odmeny a časové odpočty, ktoré majú deti motivovať v plnení úloh. Odborníci varujú, že v neskorších fázach môže dôjsť aj k vydieraniu hrozbami fyzického násilia, napríklad voči blízkym osobám. Deti navyše často útočníkom prezradia osobné údaje. „Tlak vytvára pocit, že z výzvy nie je možné uniknúť,“ dodáva Vokrouhlíková z organizácie CZ.NIC pre Idnes.

22. januára 2026 o 16:45 Čas čítania 3:30 Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo

Odborníci v Českej republike sa s hrou Červený delfín stretávajú od januára tohto roka. „Momentálne evidujeme desiatky hlásení, šírenie je však zatiaľ len v počiatočnej fáze,“ tvrdí Vokrouhlíková. Polícia zatiaľ neeviduje žiadny konkrétny prípad spojený s touto výzvou.

apple, iphone, 17 Air, telefon, smartphone
Zdroj: REFRESHER / Michal Maliarov
7. februára 2026 o 8:46 Čas čítania 0:59 PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny PREHĽAD: Koľko občanov EÚ býva vo vlastnom? Najlepšie sú na tom najchudobnejšie krajiny
8. februára 2026 o 6:34 Čas čítania 0:28 V obľúbenej dovolenkovej destinácii vypukla epidémia salmonelózy a bacilovej červienky. Hlásia prvé obete V obľúbenej dovolenkovej destinácii vypukla epidémia salmonelózy a bacilovej červienky. Hlásia prvé obete
4. februára 2026 o 19:08 Čas čítania 0:35 V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
včera o 18:14
