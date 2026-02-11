Slovensko splnilo väčšinu požadovaných bodov.
Slovensko splnilo cieľ v rámci plánu obnovy. Európska komisia vydala pozitívne predbežné hodnotenie siedmej žiadosti o platbu, v ktorej Slovensko úspešne splnilo 17 z 18 stanovených cieľov. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Do slovenskej ekonomiky a verejných služieb tak smeruje suma vo výške stoviek miliónov eur. Financie majú byť podľa tvrdenia Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku využité na modernizáciu krajiny, s dôrazom na kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť.
„Slovensko potvrdzuje status lídra v čerpaní z Plánu obnovy. Splnenie 17 náročných úloh v rekordnom čase je dôkazom, že reformy prinášajú konkrétne výsledky pre občanov. Čaká nás ešte dotiahnutie mnohých projektov škôlok, škôl a nemocníc, ktoré budú slúžiť všetkým ľuďom na Slovensku. A ja spravím maximum, aby sme to stihli na čas v rámci poslednej 8. a 9. žiadosti Plánu obnovy,“ uviedol Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže, poverený riadením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Komisia ukázala potrebu dodatočných prác pri jednom z 18 cieľov – modernizácii policajných budov. Slovensko má teraz časový priestor na to, aby tento cieľ splnilo. Čiastočná platba za 17 splnených míľnikov bude vyplatená po potvrdení výborom EFC, zatiaľ čo zvyšná časť sumy bude uvoľnená hneď po dokončení zostávajúcej investície.
Po obdržaní platby za siedmu žiadosť bude mať Slovensko na účte už vyše 5,2 miliardy z celkových 6,4 miliardy eur. V roku 2026 čaká Slovensko podanie posledných dvoch platieb vo výške 1,2 miliardy eur.