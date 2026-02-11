Košickí policajti urobili dôležitý pokrok.
Košický policajný vyšetrovateľ obvinil z útoku na komentátora denníka SME Petra Schutza konkrétnu osobu. Obvinený čelí stíhaniu za prečin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. „Uznesenie bolo doručené obvinenej osobe, poškodený bude o vznesení obvinenia upovedomený v zmysle Trestného poriadku,“ informovala v stredu košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia už predložila vyšetrovací spis dozorujúcej prokuratúre. „Vyšetrovanie však ešte ukončené nebolo a keďže je v počiatočnej fáze, nie je vhodné poskytovať podrobnejšie informácie o jeho priebehu, a to z dôvodu ochrany vyšetrovania pred jeho zmarením,“ uviedla ďalej polícia. Krajské riaditeľstvo zároveň vysvetlilo, že v tomto štádiu nemôže zverejniť detaily z kamerových záznamov ani konkrétne kroky vyšetrovateľa.
Novinára napadli v obchodnom centre
Podľa doterajších zistení neznámy páchateľ udrel 70-ročného komentátora do hlavy v priestoroch košického nákupného centra. Peter Schutz po rane spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti. Náhodný okoloidúci ho našiel sedieť na zemi pri toaletách. Novinár vtedy lekárske ošetrenie odmietol a svedok ho odprevadil domov. Políciu o incidente informovala až večer príbuzná poškodeného.
„Ihneď, ako bola polícia informovaná o udalosti, ku ktorej v priestoroch košického obchodného centra došlo, policajti poškodeného kontaktovali a začali vykonávať potrebné úkony smerujúce k objasneniu skutku. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví,“ uviedla polícia.
Policajti ubezpečili verejnosť, že na prípade intenzívne pracovali. Zdôraznili, že museli získať dôkazový materiál, ktorý by jednoznačne potvrdil priebeh skutku. „Bolo vykonaných množstvo úkonov (napríklad analýza kamerových záznamov, vypočúvanie svedkov a ďalšie procesné úkony). Niektoré procesy trestného konania, ktoré boli pre dodržanie zákonnosti vyšetrovania nevyhnutné, nebolo možné urýchliť,“ skonštatovala polícia.