Ústavný súd SR urobil dôležitý krok v posudzovaní vládnej novely trestných kódexov.
Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť tej časti novely Trestného poriadku, ktorá zakazovala používať dôkazy od spolupracujúcich osôb (tzv. kajúcnikov). Súd však nevyhovel návrhu na pozastavenie zvyšnej časti novely Trestného zákona, ktorú parlament prijal vlani v decembri. Toto rozhodnutie reaguje na podanie skupiny opozičných poslancov, ktoré sudcovia prijali na ďalšie konanie.
Novelu Trestného zákona napadli na Ústavnom súde aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Ústavný súd prijal aj ich podnety a spojil ich na spoločné konanie. K výslednému rozhodnutiu pripojili odlišné stanoviská sudcovia Ivan Fiačan, Rastislav Kaššák, Ľuboš Szigeti a Robert Šorl, pričom ich výhrady sa týkajú samotného výroku aj odôvodnenia.
Parlament schválil novelu Trestného zákona spolu so zmenami v Trestnom poriadku v skrátenom legislatívnom konaní. Koaliční poslanci v rozprave argumentovali najmä zneužívaním inštitútu kajúcnika. Poukazovali na prípady, kedy súdy odsúdili osoby na základe výpovedí, ktoré sa neskôr ukázali ako nedôveryhodné.
Práve pre tieto zmeny v Trestnom poriadku prerušil Špecializovaný trestný súd proces s obžalovaným Norbertom Bödörom v kauze podplácania.