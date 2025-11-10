Dôchodky zasielané na účet budú doručené v bežných termínoch.
Sociálna poisťovňa na svojom webe informovala, že v novembri 2025 dôjde k menšej zmene v termínoch výplaty dôchodkov. Dôvodom je, že 17. november už nebude dňom pracovného pokoja.
Dôchodky, ktoré sú splatné v nedeľu 16. novembra, budú seniorom vyplatené v hotovosti v pondelok, 17. novembra 2025, teda v najbližší pracovný deň, tak ako je to zvykom, keď výplatný termín pripadne na víkend.
Príjemcov dôchodkov zasielaných na bankový účet sa táto zmena nijako nedotkne. Ich dávky budú na účty pripísané v bežných, nezmenených výplatných termínoch.
