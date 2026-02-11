Slovenská obchodná inšpekcia odhalila nebezpečný web, ktorý sa vydáva za oficiálne zastúpenie nemeckej cestovnej kancelárie.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) upozorňuje na podozrivú webovú stránku www.alltours.sk, ktorá ponúka zájazdy pod menom renomovanej nemeckej spoločnosti, no v skutočnosti s ňou nemá nič spoločné, informuje SOI.
Inšpektori preverili webové rozhranie a zistili, že stránka neoprávnene používa obchodné označenie, logo aj registračné údaje nemeckej firmy alltours flugreisen gmbh so sídlom v Düsseldorfe. Skutočnú identitu prevádzkovateľa sa však inšpekcii nepodarilo odhaliť. Register domén (SK-NIC) totiž neuvádza držiteľa, pretože doménu si zaregistrovala súkromná fyzická osoba.
Samotná nemecká cestovná kancelária kontaktovala SOI a od prevádzky webu sa jasne dištancovala. Vo svojom vyhlásení uviedla, že s webom www.alltours.sk nemá žiadnu zmluvnú spoluprácu, neudelila žiadny súhlas na používanie svojho mena, loga ani ochranných známok a používanie svojej značky považuje za neoprávnené a zavádzajúce.
Nemecký Alltours zdôrazňuje, že svoje zájazdy predáva na slovenskom trhu výlučne cez overené a etablované cestovné kancelárie. Webová stránka www.alltours.sk teda nie je ich oficiálnym ani autorizovaným predajným kanálom. Podvodníci týmto konaním vyvolávajú mylný dojem, že ide o oficiálneho organizátora. Spotrebiteľom tak hrozí, že pri kúpe zájazdu nebudú chránení pre prípad úpadku cestovnej kancelárie a o svoje peniaze môžu prísť.
Odporúčania SOI:
- Neobjednávajte žiadne zájazdy cez stránku www.alltours.sk.
- Nezadávajte na tomto webe svoje osobné údaje.
- Neposielajte žiadne platby.
- Ak ste už za zájazd zaplatili a ten sa neuskutočnil, SOI odporúča obetiam okamžite podať trestné oznámenie.