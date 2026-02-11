Krátko po tom, ako sa Miroslav Lajčák stal predsedom Valného zhromaždenia OSN, vstúpil do jeho blízkosti Jeffrey Epstein.
Na základe rekonštrukcie e-mailovej a textovej komunikácie z dokumentov známych ako Epstein Files, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, vyplýva, že medzi vysokopostaveným slovenským diplomatom a americkým finančníkom existoval intenzívny a dlhodobý kontakt. Investigatívne centrum Jána Kuciaka identifikovalo najmenej 25 osobných stretnutí v Spojených štátoch a v Európe, pričom tento počet nemusí byť konečný.
Viaceré z nich sa odohrávali v súkromných rezidenciách odsúdeného sexuálneho delikventa Epsteina, kde sa stretával aj s ďalšími vplyvnými aktérmi svetovej politiky.
„Súčasný minister zahraničných vecí Slovenskej republiky. Súčasný predseda OBSE. Bývalý prezident Organizácie Spojených národov… a to najdôležitejšie. Priateľ," takto odpovedal americký finančník a sexuálny predátor Jeffrey Epstein v roku 2019 pár týždňov pred zatknutím na otázku bývalého hlavného ideologického stratéga Donalda Trumpa Steva Bannona, akú oficiálnu funkciu má slovenský diplomat Miroslav Lajčák.
Dokumenty Epstein Files ukazujú, že osobný kontakt Epsteina s Lajčákom sa začal krátko po tom, čo sa slovenský minister zahraničných vecí stal predsedom Valného zhromaždenia OSN. Prvýkrát sa podľa nich stretli v septembri 2017 v New Yorku, keď Lajčák stále pôsobil ako minister.
Zoznámil ich nórsky exdiplomat
Tvrdí, že ich vraj zoznámil „veľmi dobrý priateľ", vysoko rešpektovaný zahraničný diplomat. Z komunikácie zverejnenej americkým ministerstvom spravodlivosti vyplýva, že ním mohol byť nórsky exdiplomat Terje Rød Larsen, dlhoročný šéf Medzinárodného inštitútu mieru, ktorý mal s Epsteinom preukázateľne blízky osobný, aj finančný vzťah. Dnes jeho spojenie s Epsteinom vyšetrujú nórske orgány.
E-mailová a textová komunikácia naznačuje, že už od prvých kontaktov mal Epstein záujem o pravidelné osobné stretnutia s Lajčákom. Len v priebehu niekoľkých mesiacov sa mali vidieť opakovane, najčastejšie v Epsteinovej newyorskej rezidencii pri Piatej avenue. V dome, ktorý médiá neskôr označili ako „dom hrôzy". Po obvinení Epsteina zo sexuálneho zneužívania maloletých v ňom úrady našli fotografie zneužívania detí.
Rekonštrukcia komunikácie z viac než šiestich miliónov zverejnených dokumentov poukazuje na minimálne 25 stretnutí medzi Lajčákom a Epsteinom. Väčšina z nich v New Yorku, no niektoré prebehli aj v Európe. V Paríži, Viedni či v Bratislave. Nešlo pritom výlučne o schôdzky vo dvojici. Dokumenty a organizačné správy naznačujú účasť viacerých ďalších osôb, medzi nimi aj bývalého hlavného stratéga Bieleho domu Bannona.
Z dostupných dokumentov vyplýva, že iniciátorom väčšiny stretnutí bol Epstein, ktorý zabezpečoval logistiku a Lajčákovi ponúkal aj ubytovanie vo svojom sídle na Palm Beach. Prezývka „Miro", ako ho sexuálny zločinec familiárne volal, sa objavila aj v emaili s predmetom „Čísla v prípade problémov", ktorý poslal svojmu právnikovi.
Komunikácia zachytená v Epstein Files naznačuje, že Lajčák sa so sexuálnym predátorom stretol naposledy osobne v polovici júna 2019 v Paríži len tri týždne pred zatknutím amerického miliardára. Ten v auguste 2019 spáchal vo väzení samovraždu.
O stretnutiach s odsúdeným sexuálnym zločincom sme chceli hovoriť aj s Lajčákom, ale naše telefonické pokusy o komunikáciu zostali bez odozvy. Exminister a donedávna poradca premiéra Roberta Fica neodpísal ani na naše textové správy. Na otázky neodpovedala ani rafinéria Slovnaft, kde Lajčák sedí v dozornej rade.
Po nedávnom zverejnení tri a pol milióna dokumentov Epstein Files, ktoré odkryli rozsah ich komunikácie, exminister zahraničných vecí odstúpil z pozície poradcu premiéra Roberta Fica. „Keď to dnes čítam, cítim sa ako hlupák," povedal Lajčák v Slovenskom rozhlase. „Ale to ma nezbavuje zodpovednosti. Preukázal som zlý úsudok a nedostatok obozretnosti. Tie správy nie sú nič iné, iba hlúpe mužské egá v akcii. Samoľúbe mužské doberanie sa," zľahčoval svoj kontakt s Epsteinom.
Lajčák vlani pre TASR tvrdil, že s Epsteinom komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Hovoril tiež, že úlohou diplomata je nadväzovať kontakty s čo najširším okruhom partnerov.
Bývalý diplomat a minister zahraničných vecí Rastislav Káčer však upozorňuje, že sa s ním stretával „nie ako diplomat, ale ako minister zahraničných vecí a ústavný činiteľ", čo sa podľa jeho slov podceňuje. „Áno, diplomat sa môže aj vedome stretávať s kontroverznými ľuďmi, ale nemá to byť utajené stretnutie, musí byť transparentné dovnútra systému," vysvetľuje bývalý veľvyslanec.
Začiatok krásneho priateľstva?
Popri vedení rezortu zahraničných vecí zastával Lajčák aj funkciu predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Ujal sa jej 12. septembra 2017 a zotrval v nej do jesene 2018. Jeho prvé stretnutie s Jeffrey Epsteinom sa podľa dokumentov uskutočnilo hneď v septembri 2017.