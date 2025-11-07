Kategórie
dnes 7. novembra 2025 o 5:46
Čas čítania 1:41

TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci

Karin Ondrušová
Karin Ondrušová
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Zdroj: Pixnio

Zvýšia sa príplatky aj minimálna mzda.

Od 1. januára 2026 sa na Slovensku opäť mení minimálna mzda – a s ňou aj všetky zákonné príplatky, ktoré sú na ňu naviazané. Vyššie základné sadzby sa prejavia v odmeňovaní pracovníkov, ktorí pracujú cez víkend, v noci či počas sviatkov.

Rok 2026 prinesie zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy na 915 € (pri 40-hodinovom týždni to zodpovedá 5,259 € za hodinu).

Keďže väčšina príplatkov za víkendovú, nočnú či sviatočnú prácu sa vypočítava ako percento z minimálnej mzdy, automaticky sa zvyšujú aj minimálne sadzby, ktoré musí zamestnávateľ vyplatiť.

Zamestnanci teda dostanú vyššie príplatky za rovnakú prácu, bez toho, aby sa museli meniť ich zmluvy – zmena sa deje automaticky podľa Zákonníka práce.

Euro
Zdroj: Flickr/Images_of_Money

1.  Príplatok za prácu v sobotu

  • minimálne 50 % z minimálnej hodinovej mzdy = 2,63 €/h,
  • pri pravidelnej sobotnej práci možnosť dohodnúť zníženie na 45 % = 2,37 €/h,
  • 8-hodinová sobotná zmena tak zamestnancovi prinesie cca 21 € navyše,
  • zamestnávateľ nemôže nahradiť príplatok čerpaním náhradného voľna.

2.  Príplatok za prácu v nedeľu

  • minimálne 100 % z minimálnej hodinovej mzdy = 5,26 €/h,
  • pri pravidelnej práci v nedeľu možno znížiť na 90 % (≈ 4,73 €/h),
  • 8-hodinová nedeľná zmena tak znamená približne 42 € extra,
  • zamestnávateľ nemôže nahradiť príplatok čerpaním náhradného voľna.

3.  Príplatok za nočnú prácu (medzi 22:00 a 6:00)

  • pri bežnej práci minimálne 40 % z minimálnej hodinovej mzdy = 2,10 €/h,
  • pri rizikovej práci minimálne 50 % z minimálnej hodinovej mzdy = 2,63 €/h,
  • pri pravidelnej nočnej práci možnosť dohodnúť zníženie na 35 % (≈ 1,84 €/h).

4.  Práca cez sviatok

  • bežný zamestnanec: nárok na svoju mzdu + príplatok 100 % priemerného zárobku,
  • pri dohodároch: príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy (5,26 €/h).

5.  Príplatok za prácu nadčas

  • bežná práca: 25 % priemerného zárobku zamestnanca,
  • riziková práca: 35 % priemerného zárobku zamestnanca,
  • zamestnávateľ môže nahradiť príplatok za prácu nadčas čerpaním náhradného voľna,
  • príplatok za nadčas sa netýka dohodárov.

6.  Kumulácia príplatkov

  • ak zamestnanec pracuje v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom, má nárok na obidva príplatky - tieto sumy sa sčítavajú, čo môže znamenať dvojnásobný bonus za rovnaký čas

Ako sa zvýšia príplatky oproti roku 2025?

Typ práce

2025 (€ / hod.)

2026 (€ / hod.)

Rozdiel (€)

Sobota

2,35 €

2,63 €

+0,28 €

Nedeľa

4,69 €

5,26 €

+0,57 €

Nočná práca (bežná)

1,88 €

2,10 €

+0,22 €

Nočná práca (riziková)

2,35 €

2,63 €

+0,28 €

Sviatok (dohodár)

4,69 €

5,26 €

+0,57 €

Zvýšenie minimálnej mzdy od januára 2026 prinesie citeľné zmeny najmä pre tých, ktorí robia v noci, cez víkendy či počas sviatkov. V praxi si tak pracovníci vo výrobe, obchodoch, zdravotníctve či doprave prilepšia o niekoľko desiatok eur mesačne — bez nutnosti žiadať o zvýšenie platu.

Spravodajstvo
Lifestyle
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
dnes o 05:46
TABUĽKA: Nové príplatky v roku 2026: Koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend, sviatok či v noci
Zvýšia sa príplatky aj minimálna mzda.
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
včera o 06:00
„Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
pred 2 dňami
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž)
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
pred 2 dňami
„Škola má rozvíjať zvedavosť, nie ju trestať,“ tvrdí Viktória, spoluzakladateľka školy, ktorá sa zameriava na AI
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
pred 4 dňami
10 najdôležitejších zmien, ktoré prinesie nový vysokoškolský zákon: Po novom si môžeš vybrať medzi stážou a diplomovkou
Viac
