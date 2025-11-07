Zvýšia sa príplatky aj minimálna mzda.
Od 1. januára 2026 sa na Slovensku opäť mení minimálna mzda – a s ňou aj všetky zákonné príplatky, ktoré sú na ňu naviazané. Vyššie základné sadzby sa prejavia v odmeňovaní pracovníkov, ktorí pracujú cez víkend, v noci či počas sviatkov.
Rok 2026 prinesie zvýšenie minimálnej mesačnej mzdy na 915 € (pri 40-hodinovom týždni to zodpovedá 5,259 € za hodinu).
Keďže väčšina príplatkov za víkendovú, nočnú či sviatočnú prácu sa vypočítava ako percento z minimálnej mzdy, automaticky sa zvyšujú aj minimálne sadzby, ktoré musí zamestnávateľ vyplatiť.
Zamestnanci teda dostanú vyššie príplatky za rovnakú prácu, bez toho, aby sa museli meniť ich zmluvy – zmena sa deje automaticky podľa Zákonníka práce.
1. Príplatok za prácu v sobotu
- minimálne 50 % z minimálnej hodinovej mzdy = 2,63 €/h,
- pri pravidelnej sobotnej práci možnosť dohodnúť zníženie na 45 % = 2,37 €/h,
- 8-hodinová sobotná zmena tak zamestnancovi prinesie cca 21 € navyše,
- zamestnávateľ nemôže nahradiť príplatok čerpaním náhradného voľna.
2. Príplatok za prácu v nedeľu
- minimálne 100 % z minimálnej hodinovej mzdy = 5,26 €/h,
- pri pravidelnej práci v nedeľu možno znížiť na 90 % (≈ 4,73 €/h),
- 8-hodinová nedeľná zmena tak znamená približne 42 € extra,
- zamestnávateľ nemôže nahradiť príplatok čerpaním náhradného voľna.
3. Príplatok za nočnú prácu (medzi 22:00 a 6:00)
- pri bežnej práci minimálne 40 % z minimálnej hodinovej mzdy = 2,10 €/h,
- pri rizikovej práci minimálne 50 % z minimálnej hodinovej mzdy = 2,63 €/h,
- pri pravidelnej nočnej práci možnosť dohodnúť zníženie na 35 % (≈ 1,84 €/h).
4. Práca cez sviatok
- bežný zamestnanec: nárok na svoju mzdu + príplatok 100 % priemerného zárobku,
- pri dohodároch: príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdy (5,26 €/h).
5. Príplatok za prácu nadčas
- bežná práca: 25 % priemerného zárobku zamestnanca,
- riziková práca: 35 % priemerného zárobku zamestnanca,
- zamestnávateľ môže nahradiť príplatok za prácu nadčas čerpaním náhradného voľna,
- príplatok za nadčas sa netýka dohodárov.
6. Kumulácia príplatkov
- ak zamestnanec pracuje v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom, má nárok na obidva príplatky - tieto sumy sa sčítavajú, čo môže znamenať dvojnásobný bonus za rovnaký čas
Ako sa zvýšia príplatky oproti roku 2025?
|
Typ práce
|
2025 (€ / hod.)
|
2026 (€ / hod.)
|
Rozdiel (€)
|
Sobota
|
2,35 €
|
2,63 €
|
+0,28 €
|
Nedeľa
|
4,69 €
|
5,26 €
|
+0,57 €
|
Nočná práca (bežná)
|
1,88 €
|
2,10 €
|
+0,22 €
|
Nočná práca (riziková)
|
2,35 €
|
2,63 €
|
+0,28 €
|
Sviatok (dohodár)
|
4,69 €
|
5,26 €
|
+0,57 €
Zvýšenie minimálnej mzdy od januára 2026 prinesie citeľné zmeny najmä pre tých, ktorí robia v noci, cez víkendy či počas sviatkov. V praxi si tak pracovníci vo výrobe, obchodoch, zdravotníctve či doprave prilepšia o niekoľko desiatok eur mesačne — bez nutnosti žiadať o zvýšenie platu.