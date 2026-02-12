Hlavné témy
Natália Mišániová
dnes 12. februára 2026 o 10:40
Čas čítania 0:29

NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty

NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty

Sadzby pre osobné autá aj jednostopové vozidlá vzrastú o niekoľko percent.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že sa od januára 2026 zvyšujú náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zvýšenie o 5,5 % vychádza z údajov Štatistického úradu SR a rastu cien prevádzky vozidiel za október 2025.

Náhrady za používanie vozidiel pri služobných cestách pre motorky a trojkolky stúpnu z 0,085 €/km na 0,090 €/km, pre osobné autá z 0,296 €/km na 0,313 €/km. Nové sadzby majú pokryť rast nákladov na prevádzku vozidiel, aby zamestnanci, ktorí používajú svoje auto alebo motorku na pracovné účely, dostali primeranú kompenzáciu.

Jednoduchý príklad: Ak prejdete na pracovnej ceste osobným autom 100 km, po novom by ste mali dostať základnú náhradu 31,30 € (namiesto pôvodných 29,60 €). K sumu sa ešte pripočítava náhrada za spotrebované pohonné látky.
Ministerstvo práce
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Súvisiace témy:
Ekonomika
Domov
