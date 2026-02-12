Sadzby pre osobné autá aj jednostopové vozidlá vzrastú o niekoľko percent.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že sa od januára 2026 zvyšujú náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Zvýšenie o 5,5 % vychádza z údajov Štatistického úradu SR a rastu cien prevádzky vozidiel za október 2025.
Náhrady za používanie vozidiel pri služobných cestách pre motorky a trojkolky stúpnu z 0,085 €/km na 0,090 €/km, pre osobné autá z 0,296 €/km na 0,313 €/km. Nové sadzby majú pokryť rast nákladov na prevádzku vozidiel, aby zamestnanci, ktorí používajú svoje auto alebo motorku na pracovné účely, dostali primeranú kompenzáciu.
Jednoduchý príklad: Ak prejdete na pracovnej ceste osobným autom 100 km, po novom by ste mali dostať základnú náhradu 31,30 € (namiesto pôvodných 29,60 €). K sumu sa ešte pripočítava náhrada za spotrebované pohonné látky.
10. februára 2026 o 6:28 Čas čítania 1:08 Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
9. februára 2026 o 10:17 Čas čítania 1:18 Na Slovensku chcú postaviť nový závod. Prinesie prácu pre stovky ľudí