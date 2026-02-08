Lavíny si v tejto zimnej sezóne v Alpách vyžiadali životy už viac ako 20 lyžiarov.
Lavína vo francúzskych Alpách zabila dvoch lyžiarov mimo upravenej zjazdovky. Podľa miestnych záchranných zložiek zomreli pri spustení lavíny v sobotu popoludní neďaleko Saint-Veran, najvyššie položenej dediny vo francúzskych Alpách.
V oblasti sú veľmi obľúbené zimná horská turistika a skialpinizmus, ale zároveň ide aj o rizikovú aktivitu mimo zjazdoviek. „Rozsiahla“ lavína sa spustila po severnej strane horského vrcholu Tête de Longet.
Dvaja lyžiari zahynuli (jeden rok narodenia 1997 a druhý 1991), keď lyžovali mimo zjazdovky bez dozoru, uviedla pre agentúru AFP prokurátorka pri súde v Gape Marion Lozac'hmeurová. Ďalší dvaja zo skupiny sa nezranili. V rámci vyšetrovania príčin smrti nariadili pitvu.
Lavíny si v tejto zimnej sezóne vo francúzskych, švajčiarskych a rakúskych Alpách už vyžiadali životy viac ako 20 lyžiarov.