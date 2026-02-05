Verejnosť vyzývajú k zvýšenej opatrnosti a okamžitému hláseniu podozrivého správania.
Polícia upozorňuje obyvateľov bytových domov v Trnavskom kraji na zvýšené riziko vykrádania bytov a vyzýva verejnosť k väčšej všímavosti. Páchatelia sa často vydávajú za elektrikárov, poštárov či kuriérov a pod zámienkou doručenia zásielky sa snažia dostať do bytových domov, najmä tých bez kamerového systému.
Pri typovaní bytov si všímajú prítomnosť obyvateľov a zanechávajú drobné znaky, ako sú prelepené kukátka, posunuté rohože či poškodené zámky, informuje Polícia SR - Trnavský kraj.
Polícia preto odporúča nevpúšťať do domu neznáme osoby, neposkytovať informácie o sebe ani o susedoch a obozretne sledovať pohyb cudzích ľudí v spoločných priestoroch. Ak spozorujete podozrivé osoby alebo situácie, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158.
Včasné oznámenie môže pomôcť zabrániť krádežiam. Polícia zároveň pripomína, že pracovníci plánovaných služieb sú o návšteve vždy vopred avizovaní a musia sa na požiadanie preukázať.