Obyvateľov, ktorí otrasy pocítili, vyzývajú, aby svoje pozorovania poskytli odborníkom.
V okolí Pakostova v okrese Humenné zaznamenali v pondelok (14. september) večer slabé zemetrasenie s magnitúdou 2,0. Otrasy nastali o 19.24 h a ich ohnisko sa podľa údajov Ústavu vied o Zemi SAV nachádzalo v hĺbke približne 300 metrov.
Obec Ďapalovce vyzvala ľudí, ktorí otrasy pocítili alebo si všimli pohyb predmetov či nezvyčajné reakcie zvierat, aby svoje pozorovania zaznamenali v makroseizmickom dotazníku. Údaje pomáhajú odborníkom skúmať seizmickú aktivitu na Slovensku.
Východ Slovenska zasiahlo výrazne silnejšie zemetrasenie aj v októbri 2023. Malo magnitúdu 4,9 a v niektorých obciach spôsobilo materiálne škody.