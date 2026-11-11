Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ich označil za veľmi produktívne a vyhlásil, že v budúcnosti by sa mali zapojiť aj európski predstavitelia.
Ukrajina a Rusko ukončili v utorok (10. novembra) prvý deň mierových rokovaní v Abú Zabí, ktoré sprostredkúvajú Spojené štáty. Rozhovory trvali približne štyri a pol hodiny a pokračovať majú v stredu ráno. Ide o prvé priame rokovania oboch krajín po ôsmich mesiacoch.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil rokovania za veľmi produktívne. Zároveň vyhlásil, že v budúcnosti by sa k nim mali pripojiť aj európski predstavitelia, keďže Európa bude súčasťou dlhodobého mierového riešenia.
Na úvodnom stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia viacerých európskych krajín, Európskej komisie a NATO. Následne rokovania pokračovali vo formáte Ukrajina, Rusko a USA.
Hlavnou témou boli bezpečnostné záruky a možnosti ukončenia vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že jeho krajina je pripravená pracovať na zmiernení napätia a dosiahnutí mieru.