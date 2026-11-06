Slovensko opäť neuspelo pri snahe získať úľavu z povinných platieb do európskeho fondu solidarity.
Druhá výročná správa Európskej komisie o stave migrácie priniesla pre Slovensko nepríjemnú správu. Brusel opätovne vynechal našu krajinu zo zoznamu štátov, ktoré si môžu v roku 2027 uplatniť úplné alebo čiastočné vyňatie z prispievania do fondu solidarity.
Túto možnosť dostalo šesť členských krajín – Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Rakúsko a Poľsko – ktoré čelili vážnemu migračnému náporu počas uplynulých piatich rokov. Slovenská vláda s týmto prístupom dlhodobo nesúhlasí. Argumentuje predovšetkým tým, že štát poskytol útočisko desiatkam tisíc vojnových utečencov z Ukrajiny. Napriek žiadostiam o prehodnotenie však Komisia slovenským námietkam nevyhovela.
Rozhodnutie v Rade EÚ
Konečná podoba fondu a rozdelenie finančných povinností ešte nie sú definitívne spečatené. O výške príspevkov a konkrétnych výnimkách budú členské štáty hlasovať v Rade EÚ kvalifikovanou väčšinou, na čo je potrebný súhlas najmenej 15 krajín reprezentujúcich 65 percent populácie Únie.
Pravidlá migračného paktu dávajú štátom na výber: prejaviť solidaritu môžu relokáciou žiadateľov o azyl, finančným príspevkom alebo poskytnutím technického personálu a techniky. Premiér Robert Fico už pri rozbehu mechanizmu na rok 2026 oznámil, že Slovensko pošle do fondu vyše 4 milióny eur, aby splnilo svoje povinnosti bez nutnosti prijať viac ako 200 migrantov.
Nelegálna migrácia v Európe výrazne klesá
Správa Komisie zároveň ukazuje, že migračný tlak na európskom kontinente sa celkovo znižuje. Počet neoprávnených prekročení vonkajších hraníc EÚ sa za uplynulé dva roky prepadol o viac ako polovicu a v prvej polovici tohto roka zaznamenal ďalší tretinový pokles. V roku 2025 zároveň ubudlo 22 percent sekundárnych presunov v rámci Schengenského priestoru a počet žiadostí o azyl klesol o 19 percent.
Miera úspešných návratov neúspešných žiadateľov do krajín pôvodu stúpla nad 30 percent. Napriek pozitívnym štatistikám však Brusel upozorňuje, že členské krajiny musia pridať pri implementácii všetkých častí nového azylového paktu.