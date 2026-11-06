Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
TASR
dnes 6. novembra 2026 o 13:20
Čas čítania 1:07

Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slovensko opäť neuspelo pri snahe získať úľavu z povinných platieb do európskeho fondu solidarity.

Druhá výročná správa Európskej komisie o stave migrácie priniesla pre Slovensko nepríjemnú správu. Brusel opätovne vynechal našu krajinu zo zoznamu štátov, ktoré si môžu v roku 2027 uplatniť úplné alebo čiastočné vyňatie z prispievania do fondu solidarity.

Túto možnosť dostalo šesť členských krajín – Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Rakúsko a Poľsko – ktoré čelili vážnemu migračnému náporu počas uplynulých piatich rokov. Slovenská vláda s týmto prístupom dlhodobo nesúhlasí. Argumentuje predovšetkým tým, že štát poskytol útočisko desiatkam tisíc vojnových utečencov z Ukrajiny. Napriek žiadostiam o prehodnotenie však Komisia slovenským námietkam nevyhovela.

Rozhodnutie v Rade EÚ

Konečná podoba fondu a rozdelenie finančných povinností ešte nie sú definitívne spečatené. O výške príspevkov a konkrétnych výnimkách budú členské štáty hlasovať v Rade EÚ kvalifikovanou väčšinou, na čo je potrebný súhlas najmenej 15 krajín reprezentujúcich 65 percent populácie Únie.

Pravidlá migračného paktu dávajú štátom na výber: prejaviť solidaritu môžu relokáciou žiadateľov o azyl, finančným príspevkom alebo poskytnutím technického personálu a techniky. Premiér Robert Fico už pri rozbehu mechanizmu na rok 2026 oznámil, že Slovensko pošle do fondu vyše 4 milióny eur, aby splnilo svoje povinnosti bez nutnosti prijať viac ako 200 migrantov.

Nelegálna migrácia v Európe výrazne klesá

Správa Komisie zároveň ukazuje, že migračný tlak na európskom kontinente sa celkovo znižuje. Počet neoprávnených prekročení vonkajších hraníc EÚ sa za uplynulé dva roky prepadol o viac ako polovicu a v prvej polovici tohto roka zaznamenal ďalší tretinový pokles. V roku 2025 zároveň ubudlo 22 percent sekundárnych presunov v rámci Schengenského priestoru a počet žiadostí o azyl klesol o 19 percent.

30. októbra 2026 o 14:31 Čas čítania 2:27 VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky

Miera úspešných návratov neúspešných žiadateľov do krajín pôvodu stúpla nad 30 percent. Napriek pozitívnym štatistikám však Brusel upozorňuje, že členské krajiny musia pridať pri implementácii všetkých častí nového azylového paktu.

4. novembra 2026 o 14:36 Čas čítania 0:24 Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
5. novembra 2026 o 10:20 Čas čítania 1:13 Koniec po 420 rokoch: Známy pivovar Březňák zatvára brány, Heineken sťahuje varenie do iných závodov Koniec po 420 rokoch: Známy pivovar Březňák zatvára brány, Heineken sťahuje varenie do iných závodov
31. októbra 2026 o 17:43 Čas čítania 0:38 Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/DPA
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Európska únia Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
dnes o 11:41
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
pred 3 hodinami
Dráma na strednej škole v Leviciach: 15-ročný prvák sa vyhrážal spolužiakom smrťou
Dráma na strednej škole v Leviciach: 15-ročný prvák sa vyhrážal spolužiakom smrťou
dnes o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 16:27
Škandál v košickej polícii: Inšpekcia zadržala policajta z cely zaistenia, čelí obvineniu zo znásilnenia
Škandál v košickej polícii: Inšpekcia zadržala policajta z cely zaistenia, čelí obvineniu zo znásilnenia
včera o 15:35
Dôchodok o 5 rokov skôr bez krátenia: Odborári chcú skoršiu penziu za rizikovú prácu, ministerstvo návrh analyzuje
Dôchodok o 5 rokov skôr bez krátenia: Odborári chcú skoršiu penziu za rizikovú prácu, ministerstvo návrh analyzuje
dnes o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
pred 2 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
1. 11. 2026 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
31. 10. 2026 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
2. 11. 2026 6:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 3 dňami
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
pred 3 dňami
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
pred 3 dňami
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Zahraničie Všetko
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
pred hodinou
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
Americký prezident Donald Trump absolvoval v Bielom dome schôdzku s osobitným vyslancom Kremľa Kirillom Dmitrijevom.
Matku s dcérou na prechádzke zabil medveď grizly: Záchranári našli len ich pozostatky
dnes o 08:03
Matku s dcérou na prechádzke zabil medveď grizly: Záchranári našli len ich pozostatky
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Veľká krásna dohoda
dnes o 11:46
Veľká krásna dohoda
Francúzsko opäť protestovalo: Do ulíc vyšlo 600-tisíc ľudí, pre nepokoje a potýčky nasadili 70-tisíc policajtov
dnes o 07:18
Francúzsko opäť protestovalo: Do ulíc vyšlo 600-tisíc ľudí, pre nepokoje a potýčky nasadili 70-tisíc policajtov
VIDEO: V hale pražského letiska sa zrútil strop s obrazovkami. V Termináli 1 zasahovali hasiči
včera o 12:35
VIDEO: V hale pražského letiska sa zrútil strop s obrazovkami. V Termináli 1 zasahovali hasiči
Slovensko Všetko
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
dnes o 11:41
Štát ti môže pol roka prispievať až 250 eur mesačne na bývanie. Získaš ho pri splnení týchto podmienok.
pred 36 minútami
Vypil nemrznúcu zmes, v nemocnici ho liečia dávkami alkoholu: Pacienta v Martine udržiavajú na hladine 1,5 promile
pred 3 hodinami
Incident vo vlaku z Nitry do Trnavy: Muž pre ruksak na zemi napadol cestujúceho
Zahraničie Všetko
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
pred hodinou
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
dnes o 08:03
Matku s dcérou na prechádzke zabil medveď grizly: Záchranári našli len ich pozostatky
pred 2 hodinami
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Veľká krásna dohoda
dnes o 11:46
Veľká krásna dohoda
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa. Pripravujú vraj veľkú dohodu, ktorá ovplyvní celú Európu.
Ameriku ovládlo Bluenami
pred 2 dňami
Ameriku ovládlo Bluenami
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
pred 3 dňami
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
pred 3 dňami
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
2. 11. 2026 14:12
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Viac