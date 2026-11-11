Do prieskumu vybrali 4 160 domácností v 322 mestách a obciach.
Pracovníci Štatistického úradu SR budú v najbližších mesiacoch navštevovať vybrané slovenské domácnosti a zisťovať informácie o ich finančnej situácii. V spolupráci s Národnou bankou Slovenska (NBS) totiž realizujú prieskum o financiách a spotrebe domácností, upozornil na to portál Techbyte.
Prieskum sa začal 12. októbra 2026 a potrvá do 30. apríla 2027. Zapojí sa doň 4 160 náhodne vybraných domácností v 322 mestách a obciach.
Pracovníci sa budú pýtať na príjmy, výdavky, úspory či majetok. Otázky sa môžu týkať aj vlastníctva nehnuteľností, hypoték, pôžičiek, investícií alebo dôchodkového zabezpečenia.
Zoznam miest a obcí, v ktorých sa prieskum uskutoční, je dostupný na webovej stránke Štatistického úradu SR.