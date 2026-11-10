Komunálne a župné voľby majú trpkú dohru.
Oslavy víťazstva môžu byť pre niektorých primátorov a starostov predčasné. Kandidáti mali po zverejnení výsledkov presne desať dní na to, aby napadli priebeh či sčítavanie hlasov. Najvyšší správny súd nakoniec prijal rovných 77 žalôb, uvádza tnlive.sk.
Hoci je to o 30 menej ako pred štyrmi rokmi, sudcovia majú pred sebou hromadu práce. Drvivá väčšina podaní sa týka miest a obcí, pričom župné voľby riešia len dve sťažnosti. Súd má zo zákona 90 dní na to, aby povedal, či boli výsledky v poriadku.
Rozdiel jedného hlasu
Najvyhrotenejšia situácia nastala vo Veľkých Kapušanoch, kde doterajší primátor vyhral o jediný hlas. Neúspešný vyzývateľ okamžite podal žalobu. Jeho advokátka tvrdí, že majú dôkazy o kupovaní hlasov aj o zastrašovaní voličov.
Ľuďom vraj hrozili, že ak nezahlasujú za správneho človeka, vyhodia ich z mestských nájomných bytov. Primátor sa bráni, že o ničom nevie a kampaň viedol slušne. Vážne pochybnosti však panujú aj okolo samotného sčítavania hlasov.
Žaloba od Ferenčáka
Podobne napätá atmosféra je aj na strednom a severnom Slovensku. Na Sliači neobhájila kreslo doterajšia primátorka o osem hlasov. Výsledok napadla s tým, že originál zápisnice nesedel s kópiami a na jedno miesto podľa nej vôbec nedodali volebnú urnu.
Novozvolený primátor napriek tomu plánuje prevziať úrad a dodáva, že v najhoršom prípade budú nové voľby. Žalobu podal aj dlhoročný primátor Kežmarku Ján Ferenčák, ktorý po prehre o 82 hlasov hovorí o viacerých dôvodoch na preverenie celého hlasovania.