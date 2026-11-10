Finančná správa upozorňuje, že pri výbere digitálneho poštára nerozhoduje len cena.
Od 1. januára 2027 sa na Slovensku zavádza elektronická fakturácia. Firmy, živnostníci či organizácie budú pri odosielaní a prijímaní elektronických faktúr využívať služby takzvaných digitálnych poštárov. Finančná správa preto zverejnila návod, ako si vybrať vhodného poskytovateľa a na čo si dať pozor pred podpisom zmluvy.
Na Slovensku je už takmer 100 certifikovaných poskytovateľov. Finančná správa odporúča porovnať si najmä ceny, prípadné skryté poplatky, rozsah služieb a možnosti prepojenia s účtovným programom. Dôležité je preveriť aj podmienky uchovávania faktúr či ukončenia zmluvy.
Podnikatelia by si mali overiť aj to, kto faktúry skutočne doručuje, komu platia za služby a na koho sa môžu obrátiť v prípade problémov.
Kompletný návod je dostupný na webe finančnej správy. Zoznam certifikovaných digitálnych poštárov si môžu záujemcovia pozrieť v oficiálnej aplikácii.