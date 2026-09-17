Na rovnakú izbu sa pritom mali sťažovať už predchádzajúci hostia, ktorí v nej pociťovali škriabanie v hrdle.
Dve nemecké turistky našli v bezvedomí v hotelovej izbe na Malorke. Ženy vo veku 34 a 42 rokov sa otrávili oxidom uhoľnatým a v kritickom stave ich previezli do nemocnice. Podľa neskorších informácií sú už obe mimo ohrozenia života, informuje web Última Hora.
Incident sa stal koncom augusta v trojhviezdičkovom hoteli Ahoi Urban Beach v Palme de Mallorca. Keď sa ženám nedokázali dovolať príbuzní, požiadali personál o kontrolu izby. Zamestnanci následne spolu s políciou našli turistky v bezvedomí.
Vyšetrovatelia predpokladajú, že oxid uhoľnatý mohol uniknúť z kotolne, ktorá sa nachádzala neďaleko ich izby. Ľahko sa priotrávil aj jeden zo zamestnancov hotela.
Hasiči preventívne evakuovali všetkých 25 ľudí z hotela. Hostia sa mohli vrátiť až po vyvetraní budovy a odstránení nebezpečenstva. Podľa médií sa pritom na rovnakú izbu sťažovali už predchádzajúci hostia, ktorí v nej pociťovali škriabanie v hrdle.