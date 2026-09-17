Zámer, ktorý v Štrasburgu oznámila šéfka EK Ursula von der Leyenová za prítomnosti kanadského premiéra Marka Carneyho, označil Trump za smiešny.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil obmedzením obchodných vzťahov s Európskou úniou, ak EÚ presadí návrh, aby sa Kanada stala prvým pridruženým členom eurobloku. O tomto zámere vo svojom stredajšom prejave o stave Únie informovala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Myslím si, že je to na smiech,“ odpovedal Trump na otázku novinárov, ktorí sa ho pýtali na plán predstavený von der Leynovou. „Ak to urobia a budem to považovať čo i len trochu za nepriateľský krok, zavediem veľmi vysoké clá alebo zastavím obchodovanie s Európou,“ uviedol.
Poznamenal, že ak je tento avizovaný krok EÚ dobre mienený, je to v poriadku, no ak sú za tým zlé úmysly, USA uvalia na Európu „veľmi vysoké clá, čo je jednou z možností“.
Trump zároveň označil Kanadu za „hrozného obchodného partnera“. Obchodná politika amerického prezidenta a jeho opakované vyjadrenia o tom, že Kanada by sa mala stať 51. štátom USA, vyvolali v susednej krajine veľkú nevôľu. Kanaďania výrazne obmedzili cestovanie do USA a začali bojkotovať americký tovar.
Orientácia na Európu
Kanada sa usiluje znížiť svoju závislosť od USA, kam smeruje približne 70 percent jej vývozu, a premiér Mark Carney vyzval na vytvorenie „jedinečného spojenectva“ s EÚ. Ottawa sa snaží diverzifikovať svoje obchodné a politické vzťahy a EÚ vníma ako významného partnera v oblasti obchodu, energetiky, bezpečnosti či strategických surovín. Obe strany zároveň rokujú o užšej spolupráci v oblasti vzdelávania, digitálnej infraštruktúry a bezpečnosti v Arktíde.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v stredu v prejave o stave Únie pred poslancami Európskeho parlamentu a kanadským premiérom Carneym v Štrasburgu oznámila, že chce otvoriť dvere Kanade k získaniu štatútu prvého pridruženého člena Únie.