Marta Šimečková sa bude brániť trestným oznámením voči urážaniu zo strany premiéra.
- Marta Šimečková, matka lídra opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, a jej spolupracovníčka Andrea Puková sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu.
- Reagujú tak na víkendové vyjadrenia premiéra Roberta Fica o zneužívaní verejných finančných zdrojov či podvodnom konaní. Šimečková o tom informovala na sociálnej sieti.
- Odmieta tvrdenia premiéra o tom, že by chceli v súvislosti s projektom Stredoeurópskeho fóra vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie. Pripúšťa, že v minulosti urobili aj množstvo chýb, deklaruje však, že nikdy sa nechceli pred zodpovednosťou za omyly skrývať.
- Zdôrazňuje, že to platí aj teraz. Ubezpečuje, že ak zo zákona na to určená inštitúcia rozhodne, že sú povinné niečo do štátneho rozpočtu vrátiť, budú to akceptovať a financie vrátia.
Citát: „ Situácia bola výnimočná a vôbec nebolo jasné, ako sú nastavené pravidlá, a nie je to jasné ani dnes. Po jej vyčerpaní sme dostali len inštrukciu, že aby sme jednoducho poslali všetko, čo sme mali. A to sme aj urobili, a áno, boli tam aj faktúry, ktoré boli súčasťou správ pre FPU a ministerstvo spravodlivosti určené na jednotlivé podujatia. Urobili sme tak nie preto, že by sme mali v úmysle podvádzať. Bolo to jediný raz, čo sme dostali grant, ktorý nebol viazaný na žiadny účel a nikto nemal jasno v tom, ako ho reportovať. Ale nechceme sa na to vyhovárať. A vôbec to neznamená, že sa chceme vyhýbať zodpovednosti,“ napísala Marta Šimečková.
Širší kontext: Šimečková zdôrazňuje, že žiadať podporu z Fondu pre umenie aj Fondu pre ľudské práva je pri veľkých projektoch bežná prax. Podľa nej je prirodzené, že konferencie či festivaly hľadajú financovanie z viacerých verejných zdrojov, pričom každá inštitúcia pokrýva inú časť nákladov. Dodáva, že organizátori do projektu vložili aj vlastné prostriedky, čo podľa nej vyvracia tvrdenia o osobnom obohacovaní.
Pripomína tiež, že trestné oznámenie na nich nepodal Robert Fico, ale iná osoba. Organizátori sú pripravení spolupracovať s vyšetrovacími orgánmi, ak sa na nich obrátia.
Premiér na sobotňajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že matka Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka matka predsedu PS. Fico oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty.
