Štátna agentúra NASES odštartovala pilotnú prevádzku nového portálu verejnej správy nove.slovensko.sk.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) urobila ďalší krok k lepšej digitalizácii a spustila pilotnú prevádzku nového štátneho webu nove.slovensko.sk. Dobrou správou je, že zmena neprichádza šokom. Počas prechodného obdobia bežia oba systémy súbežne, takže sa každý občan môže po prihlásení slobodne rozhodnúť, či vyskúša novinku, alebo zostane v starom a známom prostredí pôvodného portálu slovensko.sk. Generálna riaditeľka NASES Jana Molnarová to vysvetľuje snahou o plynulý prechod bez toho, aby ľudia museli zo dňa na deň meniť svoje doterajšie návyky pri vybavovaní vecí.
Nová schránka a fungujúci mobilný web
Najväčším ťahákom nového portálu je kompletne prekopaná elektronická schránka. Hoci si zachováva všetky kľúčové funkcie pre úradnú komunikáciu, po novom má oveľa sviežejší dizajn a ľahšie sa v nej orientuje.
Používatelia dostanú k dispozícii pokročilé filtrovanie a vyhľadávanie správ, jednoduchšiu prácu s prílohami a najmä plnohodnotnú responzivitu, vďaka ktorej sa dá portál komfortne používať aj na obrazovkách smartfónov či tabletov. Vynovilo sa tiež spravovanie zastupovaní a oprávnení.
Všetko na jednom mieste
Novinkou je aj osobná zóna používateľa s názvom Portfólio a Profil klienta. Na tomto mieste občan nájde prehľad o svojej schránke, dôležité notifikácie, profilové dáta aj najčastejšie využívané služby pekne pokope. Celý systém by mal po novom fungovať tak, aby človek nemusel poznať zložitú byrokratickú štruktúru úradov, ale intuitívne si vyklikal riešenie svojej konkrétnej životnej situácie prostredníctvom zrozumiteľnejších formulárov.
Pilotná prevádzka na doméne nove.slovensko.sk má slúžiť na zber spätnej väzby a doladenie detailov. Po jej úspešnom ukončení a migrácii služieb nový dizajn definitívne nahradí ten starý a presunie sa na hlavnú, všetkým známu adresu slovensko.sk.