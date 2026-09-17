Tankovanie na slovenských čerpacích staniciach je najdrahšie za posledné štyri roky.
Slovenskí vodiči siahajú pri tankovaní do peňaženiek najhlbšie za posledné štyri roky. Cena benzínu presiahla hranicu 1,80 eura za liter a nafta sa rýchlo približuje k psychologickej hranici dvoch eur. Hoci premiér Robert Fico cez víkend vyhlasoval, že drahé palivá budú ústrednou témou stredajšieho rokovania kabinetu, do oficiálneho programu sa tento bod nakoniec nedostal a vláda neprijala žiadne konkrétne úľavy.
Na úrad vlády dorazili len zástupcovia rafinérie Slovnaft, píše tnlive.sk. Predseda predstavenstva Gabriel Szabó potvrdil, že od štátu dostali výzvu na zdržanlivosť v cenotvorbe, aby sa zabránilo prudkým výkyvom cien zo dňa na deň.
Zníženie daní nie je na stole
Kroky vlády vyvolali ostrú reakciu opozície. Poslanec Július Jakab z Hnutia Slovensko skritizoval premiéra za nečinnosť a zavádzanie verejnosti. Možnosť zníženia spotrebných daní či DPH, ktorú v minulých dňoch spomínal šéf SNS Andrej Danko, kabinet nateraz kompletne zamietol. Podpredseda vlády Robert Kaliňák reagoval, že škrtanie daní by pripravilo zdravotníctvo a školstvo o stovky miliónov eur bez výraznejšieho efektu na stojanoch.
Prioritou štátu je podľa neho udržanie plynulej dostupnosti palív po tom, čo Saudská Arábia odstavila kľúčový ropovod. Vyhliadky pre vodičov však zostávajú pesimistické. Šéf Slovnaftu upozornil, že pokiaľ sa situácia na ropných trhoch neukľudní, ceny nafty môžu v najbližších dňoch prekonať historické maximá.