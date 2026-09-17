Neprejazdná cesta pri Turčianskych Tepliciach.
AKTUALIZÁCIA 11:40
Úsek cesty II/519 pri obci Jasenovo v okrese Turčianske Teplice je vo štvrtok dopoludnia po tragickej dopravnej nehode prejazdný bez obmedzení. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR spresnila, že na mieste sa zrazilo nákladné vozidlo s osobným autom, zasahujú tam podľa nej všetky záchranné zložky.
Vodičov polícia žiada o rešpektovanie zasahujúcich policajtov. „Viac informácií poskytneme hneď, ako to situácia umožní,“ dodala.
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