Falošný prenajímateľ vytvoril časový tlak, zbalil zálohy a pred obhliadkou sa začal vyhovárať.
V Piešťanoch naletelo na fiktívnu ponuku zdieľaného bývania viacero obetí. Scenár bol pri všetkých prípadoch rovnaký – neznámy muž cez správy a telefonáty ponúkol byt, poslal atraktívne fotografie a tvrdil, že má desiatky ďalších záujemcov. Aby rodiny o ponuku neprišli, poslali mu vopred zálohu v rozmedzí od 120 až po vyše 1 000 eur na nájomné a depozit. Na tento prípad upozornila TV Markíza.
Výhovorky pred obhliadkou
Keď poškodení dorazili do Piešťan na dohodnutú obhliadku, prenajímateľ sa začal vyhovárať a presnú adresu im nikdy neposkytol, čím znemožnil overenie nehnuteľnosti. Zaplatené peniaze už obetiam nevrátil.
Po konfrontácii zo strany novinárov muž tvrdil, že sám sa stal obeťou ukradnutej identity a žiadne nehnuteľnosti nevlastní ani neprenajíma. Podvodník na komunikáciu využíval viacero telefónnych čísel a fotografie cudzieho bytu.
Ako sa nenechať dobehnúť
Realitný maklér Ján Ratulovský upozorňuje, že hlavnou zbraňou podvodníkov býva výhodná cena skombinovaná s psychologickým tlakom na rýchle odoslanie peňazí. Odborníci aj poškodené rodiny preto dôrazne varujú, aby ľudia v žiadnom prípade neposielali finančné zálohy vopred bez osobnej obhliadky a bez predchádzajúceho overenia listu vlastníctva na katastri nehnuteľností.