Kyjev zároveň očakáva nové balíky pomoci zamerané najmä na protivzdušnú obranu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajinu čakajú ďalšie rokovania so Spojenými štátmi. Témami majú byť možné ukončenie vojny s Ruskom, energetika, potravinová bezpečnosť aj dodávky zbraní.
Zelenskyj zároveň avizoval nové balíky pomoci pre Ukrajinu, ktoré sa majú zamerať najmä na protivzdušnú obranu. Termín ani zloženie americkej delegácie zatiaľ nespresnil.
Začiatkom septembra navštívili Moskvu aj Kyjev americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v snahe obnoviť rokovania o ukončení vojny. V hre sú aj trojstranné rokovania USA, Ukrajiny a Ruska, ktoré by sa podľa Zelenského mohli uskutočniť ešte v septembri.
Ukrajinský prezident sa má koncom mesiaca stretnúť aj s Donaldom Trumpom v New Yorku počas Valného zhromaždenia OSN.