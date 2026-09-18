Prípad už rieši prokuratúra, pričom súčasný premiér Péter Magyar reaguje slovami o mafiánskych praktikách.
Na maďarskej politickej scéne to opäť vrie. Maďarská polícia posunula Ústrednej vyšetrovacej prokuratúre (KNYF) podnet na bývalého premiéra a lídra opozičného Fideszu Viktora Orbána. Ten oficiálne čelí trestnému oznámeniu pre podozrenie z podnecovania násilia.
Ako informuje portál atv.hu, právne kroky proti nemu inicioval bývalý predseda strany Momentum András Fekete-Győr. Dôvodom sú Orbánove kontroverzné vyjadrenia na adresu štátnych orgánov.
Prirovnanie k tajnej polícii a vyhrážky zamestnancom
Líder Fideszu si zavaril svojím nedávnym vystúpením v diskusnej relácii Bayer Show na Hír.TV. Vo vysielaní ostro napadol novovzniknutý Národný úrad pre vyhľadávanie a ochranu majetku (NVVH). Neprestal však len pri kritike – inštitúciu prirovnal k neslávne známej ÁVH, čo bola obávaná a brutálna politická tajná polícia z čias komunistického režimu v 50. rokoch.
Orbán zašiel ešte ďalej a zamestnancom úradu poslal tvrdý odkaz. Otvorene vyhlásil, že akonáhle dôjde k „zmene moci a obnoveniu právneho štátu“, žiadny z radových zamestnancov či ľudí s rozhodovacou právomocou v tomto úrade sa nevyhne vyvodeniu osobnej finančnej a právnej zodpovednosti.
Magyar hovorí o mafii
Vyjadrenia bývalého premiéra nenechali chladným toho súčasného. Predseda vlády Péter Magyar na sociálnej sieti Facebook označil Orbánove slová za otvorené vyhrážanie sa smerom k prokurátorom, policajtom a daniarom. „Odkazujem mafii: Neustúpime!“ podčiarkol rázne Magyar v reakcii na napätú situáciu.