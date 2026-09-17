Nová legislatíva radikálne skráti schvaľovanie obranných projektov.
Európsky parlament v stredu oficiálne schválil nový balík opatrení na posilnenie obrannej pripravenosti Únie pod názvom Defence Readiness Omnibus. Reformný balík má za cieľ v nasledujúcich štyroch rochách zmobilizovať investície do zbrojárskeho priemyslu v celkovej hodnote až 800 miliárd eur v rámci iniciatív ReArm Europe a Readiness 2030. Hlavným zámerom je odstrihnúť zbrojársky sektor od zbytočnej byrokracie, urýchliť dodávky vojenského materiálu a zásadne zvýšiť schopnosť EÚ reagovať na bezpečnostné hrozby.
Rozhodnutie do 42 dní alebo automatické schválenie
Najzásadnejšou novinkou je radikálne skrátenie povoľovacích konaní pre obranné projekty. Štandardná lehota na rozhodnutie po novom dosiahne len 42 pracovných dní pre celú EÚ. V mimoriadnych či environmentálne zložitejších prípadoch sa konanie môže predĺžiť maximálne na 102 dní – ak však úrady v tomto limite nerozhodnú, žiadosť sa bude automaticky považovať za schválenú.
Podľa slovenskej europoslankyne Lucie Yar rýchlosť vybavovania povolení vytvorí obrovskú konkurenčnú výhodu pre štáty, ktoré dokážu investície rýchlo pritiahnúť. Reforma zároveň zjednodušuje cezhraničný presun vojenského materiálu zavádzaním všeobecných transferových licencií a predlžuje trvanie rámcových dohôd pri obstarávaní zo 7 na 10 rokov.
Výnimky z ekologických pravidiel
Nové pravidlá výrazne zjednodušia fungovanie Európskeho obranného fondu (EDF) a nasmerujú viac financií k malým a stredným podnikom. Zásadným posunom v spolupráci s Kyjevom je možnosť financovať vývoj a testovanie nových obranných technológií priamo v reálnych podmienkach na Ukrajine. V odôvodnených prípadoch budú navyše členské štáty môcť zbrojárskemu priemyslu udeliť výnimky z vybraných environmentálnych a chemických regulácií EÚ, aby sa urýchlila výroba.